سر الصراع الأوكراني الروسي.. لماذا تفتش كييف بجد عن رفات أمير من القرن الـ11؟

في القرن الـ11 وحد أمير يدعى ياروسلاف الحكيم الإمارات الواقعة بين بحر البلطيق والبحر الأسود، وقام بتدوين القوانين وتشكيل أول دولة سياسية للسلاف الشرقيين، والآن ها هي روسيا وأوكرانيا تتنافسان عليه بوصفه الأب المؤسس، وتعمل أوكرانيا اليوم على قدم وساق للعثور على رفاته الذي لا يدري أحد أين هو الآن.

ويقول بريت فوريست في تقرير له بصحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية إن عثور أوكرانيا على ذلك الرفات سيمثل انتصارا رمزيا مهما، مما يعزز موقف كييف السيادي في الوقت الذي تشهد توترا مع جارتها الكبيرة.

الكاتب لفت إلى أن إرث ياروسلاف هو محل نزاع بين الطرفين، إذ تراه موسكو أساسا تاريخيا للتعزيز العسكري الروسي الحالي بالقرب من أوكرانيا، والذي يعتبره المسؤولون الأميركيون مقدمة محتملة لغزو روسي لهذا البلد.

قطعة نقدية أوكرانية تحمل صورة ياروسلاف (مواقع التواصل الاجتماعي)

وتدّعي كل من روسيا وأوكرانيا أنهما الوريث السياسي لاتحاد "كييف روس" أو "روس الكيفية" (Kievan Rus) الذي أسسه ذلك الأمير.

وتمنح أوكرانيا وسام الأمير ياروسلاف الحكيم لمن يقدم خدمة جليلة للدولة، كما أطلقت موسكو اسمه على فرقاطة روسية تقوم بدوريات في بحر البلطيق، وتظهر صورة الأمير ياروسلاف على ورقة بنكية في كل من البلدين، وفقا للكاتب.

وأهمية هذا الأمير ورمزيته بالنسبة للروس هي التي دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال له نشر في يوليو/تموز 2021 إلى التأكيد على أن روسيا وأوكرانيا "فضاء تاريخي وروحي واحد"، وأن أوكرانيا ليس لها أساس للوجود كدولة ذات سيادة.

الفرقاطة الروسية ياروسلاف (الفرنسية)

وأشار بوتين في مقاله المذكور إلى الجذور اللغوية المشتركة للبلدين في العصور الوسطى، وإلى العقيدة المسيحية الأرثوذكسية المشتركة، وإلى الحكم الذي خضعوا له منذ بداية القرن التاسع الميلادي من أسرة روريك، والتي كان ياروسلاف أحد ملوكها.

وفي أوكرانيا، ذكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي اسم ياروسلاف في خطاب ذكرى الاستقلال في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة الأوكرانية عن رفات هذا الأمير كرمز ملموس لدولتها المستقلة.

وقد قام المسؤولون الأوكرانيون بالبحث في أرشيفات الحرب الألمانية وسافروا إلى نيويورك في سعيهم ذلك، كما انضم عملاء وزارة الأمن الداخلي إلى هذه الجهود بحثا عن كنيسة أرثوذكسية روسية في بروكلين.

ومما يؤكد أهمية هذه المسألة عند الأوكرانيين قول وزير خارجيتهم دميترو كوليبا "بصفتنا أحفادا مباشرين لروسيا القديمة فإننا لا ننكر حق بيلاروسيا وروسيا الحديثة في التأكيد على الروابط التاريخية المشتركة.. ما نعارضه بشكل قاطع هو المحاولات الروسية الحالية لاستخدام تاريخ كييف روس كأداة لخدمة أساطير بوتين الحديثة والمطالبات الإقليمية غير المشروعة".

ويأمل الأوكرانيون -وفقا للكاتب- أن تمكنهم مقارنة الحمض النووي لرفات ذلك الأمير في إثبات كونهم أحفادا لسلالات معروفة في فرنسا وألمانيا والمجر بدلا من روسيا، عسى أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الدعم أوروبي لاستقلال بلادهم عن روسيا.





وحسب الكاتب، فإن قلق موسكو ازداد في السنوات الأخيرة من أن أوكرانيا تقترب أكثر وأكثر من الغرب وتبتعد عن النفوذ الروسي، إذ قام الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي بقمع السياسيين ووسائل الإعلام الموالية لروسيا، مما قلص نفوذ الكرملين في السياسة الداخلية بأوكرانيا.

كما يواصل زيلينسكي الضغط من أجل البحث عن رفات ياروسلاف، والتواصل في هذا الشأن مع واشنطن والمجتمعات الأوكرانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.