جيش الاحتلال يقصف عددا من مواقع المقاومة في قطاع غزة

قال مراسل الجزيرة في فلسطين إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد عددا من المواقع شمال وجنوب قطاع غزة.

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية قصفت نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية في بيت لاهيا شمال غزة، كما قصفت موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس جنوب القطاع.

وأشار المراسل إلى أن نحو 10 صواريخ أطلقت من طائرات إسرائيلية على مواقع للمقاومة بخان يونس جنوب غزة، كما ذكر شهود عيان أن الطائرات شنت 10 غارات متتابعة على تلك المواقع.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء الغارات.

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات ومروحيات حربية شنت غارات جوية قصفت مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة خان يونس.

وتابع البيان أن الدبابات قصفت نقاطا عسكرية للحركة على الحدود مع قطاع غزة، معتبرا أن "حجم الأهداف ونوعيتها، بمثابة رد على إطلاق الصاروخين (صباح السبت) من قطاع غزة نحو شواطئ البحر قبالة منطقة تل أبيب الكبرى".

صاروخان من غزة

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الجيش قرر الرد على صاروخين أطلقا من قطاع غزة وسقطا قبالة شواطئ تل أبيب صباح اليوم السبت، كما ذكرت تلك المصادر أن مصر تجري اتصالات مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمنع التصعيد بين الجانبين.

ونقلت قناة كان الإسرائيلية الرسمية أن جيش الاحتلال قرر مهاجمة أهداف في غزة ردا على إطلاق الصاروخين، مضيفة أن القيادة العسكرية لم تحدد ما إذا سيكون الرد واسعا وشديدا ومكثفا، أم ردا عسكريا محدودا منضبطا لا يؤدي إلى تفجير مواجهة واسعة.

ووصفت القيادة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي الحادثة بأنها "خطيرة جدا"، وحملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية كاملة عنها كونها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخين أُطلقا من غزة وسقطا في عرض البحر المتوسط قبالة ساحل تل أبيب.

وأضاف أنه "رغم التقديرات بأن من يقف وراء إطلاق النار هو حركة الجهاد الإسلامي، فإن تل أبيب تُحمل حركة حماس مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة"، بينما لم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ.

بدورها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب قررت الرد على إطلاق الصواريخ، لكنها لم تذكر وقتا محددا للضربة ضد غزة.

اتصالات مصرية

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن مصر تجري اتصالات مع تل أبيب والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمنع التصعيد بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية لم تُسمها قولها إن مصر تحاول إقناع إسرائيل باحتواء حادث سقوط الصاروخين، كما تحاول أيضا إقناع الفصائل الفلسطينية بضبط النفس.

وعلى الصعيد ذاته، قال مسؤول إسرائيلي لموقع وللا إن إسرائيل أرسلت رسالة للوسطاء المصريين مفادها أنها تأخذ إطلاق الصواريخ من غزة على محمل الجد.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل أوضحت لمصر أن الحادثة غير مقبولة لها حتى في ظل المزاعم أن الأمر تمّ عن طريق الخطأ.