المرزوقي يتهم الأمن التونسي بالاعتداء على شقيقه

اتهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي السبت أجهزة الأمن التونسية بالاعتداء الجسدي العنيف على شقيقه نجيب.

وقال المرزوقي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "بخصوص الاعتداء الجسدي العنيف الذي تعرض له شقيقي نجيب المرزوقي منذ يومين اكتفيت عند إخباري بالاعتداء بتدوينة دون تعليق أو اتهام".

وأضاف "اليوم بعد نقاش معمّق مع شقيقي وحصولي على التفاصيل يمكنني أن أرفع إصبع الاتهام استنادا إلى معطيات بأن العملية تمت بعد ترصد وتخطيط وتنفيذ في مكان وتوقيت محكم".

وقال المرزوقي إن المعتدي شخص ممرن على فنون الصراع الجسدي وليس مجرما هاويا، موضحا أن أخاه مارس في شبابه لسنوات طويلة رياضة الكاراتيه "مما جعله يواجه المعتدي ويلحق به جروحا أثنته عن مواصلة الهجوم على شخص اعتقد أنه لقمة سائغة والاكتفاء بالفرار حاملا معه هاتفه النقال".

وأشار المرزوقي إلى أنه بعد نصف ساعة من الاعتداء اتصل مجهول برقم زوجة شقيقه ليبلغها أن زوجها جريح في حالة خطرة، وأن الحماية المدنية أخذته لإحدى مستشفيات العاصمة "والنية واضحة بالترويع والتنكيل".

واعتبر أن "كل هذه المعطيات موقعة من طرف البوليس السياسي الذي رأيناه في صولته وجولته الملحمية ضدّ البحيري (نائب رئيس حركة النهضة) وزوجته وكم أنا متعود على أساليبه وتقنياته خبرتها على امتداد 3 عقود".

ويطلق مصطلح البوليس السياسي على أجهزة الأمن في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي (1987ـ2011)، التي كانت تلاحق المعارضين السياسيين.

والجمعة، حملت حركة النهضة الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية المباشرة في عملية اختطاف نائب رئيس الحركة القيادي نور الدين البحيري، في حين لم تعقب السلطات على نبأ اعتقاله حتى الساعة.

ووجه المرزوقي كلمة إلى منفذي الاعتداء "للذين نفذوا العمليتين المتزامنتين كرسائل تهديد أقول لستم إلا كمشة ذرّ (بضعة صبية) تلعبون مع الكبار في ساحة أنتم غير مؤهلين لها ولا تعرفون خطورة ما تفعلون".

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أصدرت محكمة تونسية حكما أوليا بسجن المرزوقي (مقيم حاليا في فرنسا) غيابيا 4 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، في حين نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.