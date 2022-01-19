مالكوه هددوا بحرق أنفسهم.. الاحتلال يتراجع عن إخلاء عقار عائلة صالحية في حي الشيخ جراح

تراجعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء عن محاولتها إخلاء عقار فلسطيني من ساكنيه في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن هدد أفراده بإضرام النار في أنفسهم رفضا للقرار.

وتواجه عائلة صالحية خطر إخلاء منزلها لصالح بلدية الاحتلال في مدينة القدس منذ العام 2017.

وهدد محمود صالحية الذي صعد إلى سطح المنزل مع عدد من أفراد أسرته حاملين معهم عبوات غاز ومواد قابلة للاشتعال بإضرام النار بأنفسهم، مما أجبر قوات الاحتلال على التراجع ومغادرة المنطقة، بعد عدة ساعات شهدت مواجهة بين الطرفين ومفاوضات لم تنجح.

وكان ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون بورغسورف قد وصل إلى الحي الاثنين إلى جانب وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين.

وقال بورغسورف في تصريحات صحفية إن "عمليات الإخلاء في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وهذا ينطبق على أي طرد أو هدم بما في ذلك هذه العملية".

عائلة صالحية تواجه خطر إخلاء منزلها لصالح بلدية الاحتلال في مدينة القدس منذ العام 2017 (الأناضول)

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صالحية قوله إنه لم يتوصل مع الاحتلال إلى اتفاق، مشيرا إلى تقديم محاميه التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الإخلاء.

من جانبها، شددت بلدية الاحتلال على أن قرار محكمة محلية كان لصالحها وأن العائلة منحت عدة فرص للإخلاء.

واعتصم عشرات الفلسطينيين أمام منزل عائلة صالحية، احتجاجا على قرار البلدية إخلاءه، لصالح إقامة مدرسة.

ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.

يذكر أن 28 عائلة لاجئة فلسطينية استقرت في العام 1956 بحي الشيخ جراح، بعد اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بموجبه تخلت تلك العائلات اللاجئة من مناطق مختلفة إثر نكبة العام 1948 عن بطاقة اللاجئ التي كانت بحوزتها.

غير أن حرب العام 1967 حالت دون استكمال عملية تسجيل الأرض والمنازل بأسماء العائلات، الأمر الذي مثل انتكاسة لها، لتبدأ معاناة مستمرة منذ العام 1972، جراء محاولات إسرائيلية متكررة لإجلائها من منازلها، بحجة ملكية الأراضي لجمعيات يهودية، الأمر الذي ينفيه الفلسطينيون.