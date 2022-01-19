خلال اتصال هاتفي.. وزير الخارجية القطري يدين الهجوم على منشآت مدنية بالإمارات

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أعرب فيه عن إدانة دولة قطر للهجمات التي استهدفت الإمارات.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الاتصال عن إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت مناطق مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وعن تعازيه لذوي الضحايا، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعبا، بالأمان والاستقرار.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت الاثنين أنها نفذت عملية عسكرية وصفتها بالنوعية في العمق الإماراتي، وأكدت استهداف منشآت حيوية في كل من أبو ظبي ودبي بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة.

وأسفر الهجوم الذي استهدف المنطقة الصناعية والمطار في أبو ظبي، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وقد أدانته العديد من الدول.