تواصل الرد على هجوم أبو ظبي.. التحالف يستهدف مواقع حوثية بصنعاء ويدمر منظومة اتصالات للمسيَّرات

شن التحالف العسكري السعودي الإماراتي غارات جديدة على مواقع في صنعاء لليلة الثانية على التوالي، وقال إنها استهدفت معسكرات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية وإنه يواصل الرد على التهديدات.

جاء ذلك غداة غارات للتحالف استهدفت معسكرات الحوثيين في صنعاء، وقال التحالف إنه دمر منظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب.

وأضاف أن قواته الجوية دمرت في وقت سابق منصتين استُخدمتا لإطلاق الصواريخ الباليستية التي استهدفت أبو ظبي.

وسبق أن أعلن التحالف السعودي الإماراتي، الثلاثاء، مقتل 80 حوثيا في عمليات استهداف نفذها في محافظة مأرب وسط اليمن.

وقال التحالف، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنه نفذ 17 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب، وأضاف أن الاستهدافات أدت إلى تدمير 9 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 80 حوثيا.





موقف البنتاغون

وفي واشنطن، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن قواتها لم تؤد أي دور في قصف التحالف ردا على هجمات جماعة الحوثي على الإمارات.

وقال مسؤول في البنتاغون طلب عدم ذكر اسمه إن الهجمات التي تعرضت لها الإمارات يوم الاثنين، أدت إلى إطلاق أجهزة الإنذار في قاعدتي الظفرة بالإمارات والعديد بقطر حيث تتمركز قوات أميركية.

ونقل مراسل الجزيرة عن المسؤول في البنتاغون أن القوات الأميركية في الإمارات لم تتعرض لأي خطر.

من جهته، نفى المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جون كيربي وجود طلب إماراتي من واشنطن للمساعدة بالتحقيق في هجوم الحوثيين على العاصمة أبو ظبي أو الرد عليه.

وأبدى المسؤول الأميركي استعداد بلاده للنظر في طلب المساعدة، وقال "إن رغبت الإمارات بذلك، فسنكون إيجابيين ومستعدين للنظر في ذلك".

مصادر حوثية أكدت استهداف التحالف مطار صنعاء (الجزيرة- أرشيف)

استهداف مطار صنعاء

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام حوثية أن طائرات التحالف شنت غارات على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية.

وأفادت وسائل إعلام تابعةٌ لجماعة الحوثي بارتفاع عدد قتلى غارات التحالف على الحي الليبي في صنعاء إلى 14 شخصا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة 11 آخرين.

وسبق أن أظهرت صور بثتها مصادر إعلامية حوثية آثار القصف الجوي للتحالف على صنعاء مساء الاثنين، والذي قال الحوثيون إنه أسفر عن مقتل مدير كلية الطيران عبد الله قاسم الجنيد وأفراد أسرته إثر استهداف منزله.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي إن عمليات التحالف ليست مرتبطة بما سماها العمليات الدفاعية للحوثيين، بل مستمرة منذ سنوات حتى قبل أن تطور الجماعة منظومة صاروخية.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت الاثنين أنها نفذت عملية عسكرية وصفتها بالنوعية في العمق الإماراتي، وأكدت استهداف منشآت حيوية في كل من أبو ظبي ودبي بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، مما أسفر عن مقتل 3 عاملين من الجنسيتين الهندية والباكستانية.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.​​​​​​​