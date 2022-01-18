شهدت عدة محافظات شمال وغرب العراق تساقطا للثلوج منذ مساء أول أمس الأحد، وسط توقعات بامتداد تساقط هذه الثلوج إلى المناطق الوسطى من البلاد بدءا من غد الأربعاء، في حين أطلق ناشطون نداءات استغاثة لإنقاذ النازحين.

وقالت هيئة الأنواء الجوية العراقية في بيان لها إن "هناك فرصة لتساقط الثلوج في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى غدا الأربعاء، وسيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما باردا مصحوبا بتساقط أمطار متوسطة الشدة، كما تتساقط الثلوج في أماكن متعددة منها و(يتشكل) ضباب صباحا".

أحد شوارع محافظة السليمانية بكردستان العراق وقد غطته الثلوج (الأناضول)

ونشر عراقيون مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تساقط الثلوج في محافظات كردستان العراق ومناطق أخرى غرب البلاد، في مشهد لم تألفه معظم تلك المناطق خلال الأعوام السابقة.



How to Share With Just FriendsHow to share with just friends. Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

#الانبار

لأول مرة منذو عام ١٩٩٤ تساقط الثلوج لحد تغطية الأرض باللون الأبيض في جزر و صحراء الانبار و قضاء مدينة #الرطبة ملاحظة بالعادة يتساقط حالوب أو انجماد خفيف لكن هاي المرة ثلوج مكثفه 🌨 pic.twitter.com/TSjtUCrbwA — اياد الراوي 🇮🇶 (@aead_alrawi95) February 15, 2019

وأطلق عراقيون -عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي- نداءات استغاثة لإنقاذ النازحين في المخيمات بمحافظات إقليم كردستان العراق ونينوى والأنبار، في حين لم تتخذ السلطات العراقية بعد إجراءات احترازية لنقل هؤلاء النازحين إلى مناطق أكثر أمنا لهم من الثلوج والبرد القارس.

وطالب قاسم صالح التميمي مختار مخيم "آشتي" للنازحين في محافظة السليمانية بكردستان العراق رئيسَ الحكومة مصطفى الكاظمي ووزارة الهجرة والمهجرين، للتدخل العاجل لمساعدة النازحين بعد وفاة طفلين داخل المخيم بسبب البرد. وقال التميمي -في تصريحات نقلها موقع قناة "زاكروس" العراقية- إنه "حتى الآن لم يحصل النازحون في المخيم على النفط".

🔴 منـــاشدة

مــن مخــيم اشـــتي للنـــازحين

فــــــي محــــــافظة السـليمــانية

الــــى الحكــــــــومة العــــــــراقية pic.twitter.com/1ujuXkYbwz — Firas W. Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) January 18, 2022

وأكدت الهجرة الدولية في تقرير نهاية العام الماضي أن أكثر من مليون و200 ألف نازح عراقي ما زالوا يسكنون في المخيمات ولم يعودوا إلى مناطقهم.