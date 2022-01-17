رئيس فايزر للوفيغارو: عما قريب سنستأنف حياتنا الطبيعية

قال رئيس شركة فايزر العالمية لتصنيع الأدوية إن مسألة اختفاء فيروس كوفيد-19 لم تعد هي الشغل الشاغل للباحثين، وإنما عودة الحياة إلى طبيعتها، وهو ما أكد أن العالم سينعم به عما قريب.

وأوضح ألبرت بورلا في مقابلة له مع صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية أننا "سنتمكن قريبًا من استئناف الحياة الطبيعية، ونحن في وضع جيد لتحقيق ذلك في فصل الربيع القادم".

وأرجع بورلا سبب تفاؤله إلى ما أصبح لدى العالم من أدوات، بما في ذلك الاختبارات واللقاحات الفعالة للغاية حتى ضد أوميكرون، إذ تحمي من خطر دخول المستشفى والموت، ناهيك عن تسويق العلاجات الأولى لهذا الوباء التي يمكن تناولها في المنزل.

وأشار في هذا الإطار إلى أن عقار "باكسلوفيد" (Paxlovid) أثبت فعاليته في معالجة المعرضين للخطر الذين تم تشخيصهم بكوفيد-19، متوقعا أن يمثل هذا العقار عنصرا مغيرا "لقواعد اللعبة في أنظمتنا الصحية" من خلال الحد من ازدحام المستشفيات.

وأوضح بورلا أنه لولا ظهور متحور أوميكرون (Omicron)، لكان جدول التطعيم المكون من 3 جرعات، مع جرعة معززة سنويا هو المسار الصحيح، لكن هذا المتحور قلب الموازين، بحسب قوله.

وأضاف أن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى معززات أكثر تكرارًا أو لقاح جديد يتكيف مع أوميكرون، مشيرا إلى أن شركته تختبر حاليا عدة سيناريوهات، بما في ذلك لقاح يستهدف أوميكرون ومتحورات أخرى.

وقال إنهم سيتخذون قرارًا بهذا الخصوص بحلول شهر مارس/آذار القادم، بناءً على الدراسات التي يقومون بها حاليا.

وردا على سؤال حول المناهضين للقاحات، قال بورلا إن الدافع الحقيقي لغالبية هؤلاء هو خوفهم من الحقن، وهناك أقلية من المتشددين الذين دأبوا عن نشر أخبار كاذبة عن اللقاحات.

وقدم بورلا نصيحة لهؤلاء قائلا إن عليهم أن يفكروا في الآخرين، إذ إن كوفيد-19 لا يشكل خطرا على حياتهم هم فحسب، بل يمثل أيضا خطرا على حياة كل من يحبونه، وعليهم ألا يحولوا بينهم وبين أخذ اللقاحات.