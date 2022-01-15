بعضهم على صلة بتنظيم الدولة.. طالبان تطرد نحو 3 آلاف من أعضائها بتهم ارتكاب تجاوزات

أعلن مسؤول في طالبان اليوم السبت أن الحركة طردت نحو 3 آلاف من أعضائها متهمين بارتكاب تجاوزات، وذلك في إطار "عملية تدقيق" واسعة بدأتها الحركة منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان.

واستعادت طالبان السيطرة على أفغانستان في أغسطس/آب الماضي بعد صراع استمر 20 عاما ضد الحكومات السابقة المدعومة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي أعقاب تعهدها بأسلوب حكم أكثر اعتدالا مقارنة بنظامها بين عامي 1996 و2001، أنشأت طالبان لجنة لتحديد الأعضاء المنضوين فيها والذين ينتهكون أنظمتها.





وقال لطيف الله حكيمي رئيس اللجنة في وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية "كانوا يسيئون إلى الإمارة الإسلامية. تم استبعادهم خلال عملية التدقيق هذه حتى نتمكن من بناء جيش وقوة شرطة نظيفين في المستقبل"، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن فصل 2840 عضوا.

وأضاف حكيمي أن هؤلاء المستبعدين "تورطوا في الفساد والمخدرات، وكانوا يتدخلون في حياة الناس الخاصة، ولدى بعضهم أيضا صلات بداعش (يقصد تنظيم الدولة الإسلامية)".

وأوضح حكيمي أن الموقوفين ينحدرون من 14 ولاية وأن عملية "التصفية" ستستمر في ولايات أخرى.