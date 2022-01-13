اشتبه أنه وسط هجوم فلسطيني.. جندي إسرائيلي يقتل بالخطأ ضابطين من وحدته بالقوات الخاصة

قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من ضباطه قتلا خطأ على يد جندي من قواتهما اليوم الخميس في معسكرهم بغور الأردن.

وحسب المعلومات التي رفع الجيش الإسرائيلي الحظر عنها، فإن الضابطين من وحدة إيغوز -وهي وحدة كوماندوز مختارة- وقد قتلا قرب معسكر للجيش على مقربة من مقام النبي موسى في غور الأردن بين القدس وأريحا منتصف الليلة الماضية.

وكان الضابطان قد خرجا في ختام تدريبات لوحدتهما من القاعدة في جولة تفقدية واشتبها بشخص في محيط الموقع، وأطلقا النار في الهواء لاعتقاله، لكن جنديا آخر فتح عليهما النار وقتلهما ظنا منه أنهما مسلحان فلسطينيان يهاجمان القاعدة.

وقد توجه رئيس هيئة الأركان العسكرية أفيف كوخافي إلى القاعدة التي وقع فيها الحادث، وذلك للوقوف بنفسه على التحقيقات.

وذكرت تقارير صحفية أن الضابطين قتلا على يد جندي اعتقد خطأ أنهما مهاجمان فلسطينيان، بعدما أطلقا أعيرة تحذيرية صوب هدف تم رصده أثناء دورية في نهاية تدريب ليلي.