بحسب الصليب الأحمر الدولي، مصير عشرات الآلاف من المختفين خلال الحرب العراقية الإيرانية ما زال مجهولا

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يظهر عثور عائلة إيرانية في حديقة منزلها -بمدينة الأهواز (محافظة خوزستان) جنوب غربي إيران- على رفات 3 جنود عراقيين قتلوا خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

ويظهر في الفيديو -المتداول على منصات التواصل- شخصان يحفران في حديقة منزل، ويجمعان ما تبقى من عظام الجنود الثلاثة، وهم خالد أحمد شوكت، وعزيز حسين أحمد، وعامر رهيدف جبر.

العثور على رفات ثلاثة جنود شهداء عراقيين بالصدفة داخل حديقة منزل في منطقة #الأهواز بإيران

أسماء الشهداء

خالد أحمد شوكت

عزيز حسين أحمد

عامر رهيدف جبر

عممو الفيديو عسى أن يصل إلى ذويهم pic.twitter.com/ru6zn1FVha — صباح الجاف (@Journalist_5000) January 11, 2022

وبحسب الصليب الأحمر الدولي، مصير عشرات الآلاف من المختفين خلال الحرب العراقية الإيرانية ما زال مجهولا، مما يحرم الأسر من أن تتجاوز فصلا مؤلما في حياتها، ويبقيها في انتظار معرفة مصير أحبائها.

يشار إلى أن الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) تعرف بأنها أطول حرب نظامية في العصر الحديث، حيث استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وأدت إلى مقتل مئات آلاف الجنود والعسكريين من الطرفين، فضلا عن تكلفتها الاقتصادية الباهظة التي قاربت التريليون دولار آنذاك.