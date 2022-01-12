تبنّته حركة الشباب.. 9 قتلى في انفجار سيارة مفخخة قرب مطار مقديشو

قال مراسل الجزيرة في الصومال إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا، من بينهم 5 من أفراد حرس أمني خاص، وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة قرب مطار مقديشو الدولي جنوب العاصمة الصومالية.

وأضاف المراسل أن السيارة كانت ممتلئة بالمتفجرات ويقودها انتحاري عندما استهدفت موكب سيارات تابعة لشركة أمنية صومالية كانت تمرّ على حاجز أمني.

وأعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن الانفجار، في حين لم تعلق الحكومة الصومالية عليه، ووصفت التفجير في بيان نشر على موقعها على الإنترنت بأنه "عملية استشهادية ضد أجانب".

من جهته، نقل مراسل الجزيرة نت قاسم سهل عن شهود عيان أن شخصا فجّر سيارة مفخخة كان يقودها وسط قافلة من السيارات كان يستقلّها أجانب.

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء الصومالية إن الهجوم التفجيري استهدف سيارات تابعة لشركة أمنية خاصة تتعاون مع الأمم المتحدة.