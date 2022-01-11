بعد معارك استمرت 10 أيام.. القوات الحكومية تسيطر على كامل شبوة والتحالف يطلق عملية "حرية اليمن السعيد"

أكد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي ومحافظ شبوة اليمنية عوض العولقي استعادة السيطرة على كامل المحافظة، مع إعلان انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"، وذلك بعد تنفيذ عشرات العمليات في شبوة ومأرب.

وخلال مؤتمر صحفي في مدينة عتق، المركز الإداري لمحافظة شبوة، دعا المالكي اليمنيين للالتفاف حول قيادتهم السياسية، كما حث الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الكلمة من أجل مصلحة الشعب اليمني.

وأعلن المالكي عن انطلاق ما سماها عملية "حرية اليمن السعيد" في المحاور والجبهات كافة.

من جهة أخرى، أقر المالكي بعدم صحة الفيديو الذي عرضه في مؤتمر سابق بشأن ميناء الحديدة، وقال إن المقطع المصور مرر بطريقة مغلوطة عبر أحد المصادر.

محافظ شبوة: التحالف شريك في النصر

من جانبه، قال محافظ شبوة اليمنية عوض العولقي في مؤتمر صحفي عقده مع المتحدث باسم التحالف بمدينة عتق، إن التحالف شريك حقيقي في صناعة هذه الانتصارات، وآخرها كان معركة شبوة التي استمرت 10 أيام.

وقال إن سيطرة القوات الحكومية على كامل تراب محافظة شبوة، جاءت بعد معارك مع الحوثيين الذين كانوا يسيطرون على مديريات عسيلان وبيحان وعين غربي المحافظة.

على صعيد آخر، قالت مصادر عسكرية إن كلا من قائد قوات الدعم والإسناد في التحالف اللواء الركن يوسف الشهراني، ورئيس هيئة أركان الجيش اليمني صغير بن عزيز تفقدا قوات الجيش اليمني في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للجيش، في بيان له، أن رئيس أركان الجيش ثمّن دعم التحالف ودوره الحاسم في هزيمة المشروع الإيراني في اليمن، حسب تعبير البيان.

وتعليقا على هذا التطور العسكري، قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، محمد البخيتي، في لقاء مع الجزيرة إنه عندما تركز ما وصفها بقوى العدوان قوتها في نقطة معينة فستحقق تقدما، ولكن سرعان ما يحصل التقهقر لهذه القوى، على حد تعبيره.

وفي لقاء مع الجزيرة، في نشرة سابقة، قال اللواء المتقاعد الخبير العسكري والإستراتيجي محمد القبيبان، إن اتفاق الأطراف السياسية في شبوة والتحالف أظهر مدى هشاشة الحوثيين. وأوضح أن مناطق وسط اليمن لم تشهد مواجهة عسكرية حقيقية، وإنما مناكفات، حسب تعبيره.

الحوثيون: إسقاط مسيّرة تابعة للقوات الإماراتية

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين العميد يحيى سريع إسقاط قواته طائرة مسيّرة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي كانت تُحلّق في سماء مديرية عين بمحافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن، في حين أعلن التحالف تنفيذ غارات في مأرب.

وقال يحيى سريع، في بيان، إن طائرة تجسسية مسلحة من نوع "وينغ لونغ 2" (Wing Loong 2) تابعة لسلاح الجو الإماراتي أُسقطت بصاروخ أرض جو محلي الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح الثلاثاء في أجواء مديرية عين.

ولم يصدر عن التحالف الذي تقوده السعودية، أو الإمارات المساهمة فيه، تعليق فوري بشأن إسقاط الطائرة المسيّرة.

غارات للتحالف

من ناحية أخرى، أعلن التحالف، مساء الثلاثاء، أنه نفذ 22 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن تدمير 14 آلية عسكرية وقتل أكثر من 120 عنصرا.

وقال التحالف إنه نفذ 37 استهدافا في شبوة، مؤكدا أن "الاستهدافات دمرت 25 آلية عسكرية وقضت على أكثر من 230 عنصرا إرهابيا".

كما أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن تنفيذ التحالف 37 غارة على مديريات بيحان وعين وحريب في شبوة.

وتعليقا على التطورات الأخيرة، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن التقارير الأخيرة عن القتال باليمن والتي ستؤثر سلبا على الوضع الإنساني السيئ، حسب قولها.