زلزال عنيف يضرب الساحل الغربي لجزيرة قبرص

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الثلاثاء الساحل الغربي لجزيرة قبرص في البحر المتوسط، بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأميركي.

وقال المعهد إن الزلزال وقع فجر اليوم في عرض البحر على عمق 19.6 كلم وعلى بعد 48 كلم من مدينة بوليس الساحلية، مشيرا إلى احتمالات ضعيفة لوقوع ضحايا.

وفي مصر، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالا قوته 6.6 درجات في منطقة شرق المتوسط، مضيفا أن بعض المواطنين شعروا بالهزة.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء هذا الزلزال الذي شعر به بقوة سكان الجزيرة، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، واستمر لفترة طويلة نسبيا.

وتقع قبرص في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا، إذ إنها على مقربة من نقطة التقاء الصفيحة التكتونية الأوراسية بالأفريقية.