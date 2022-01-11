وقفات تضامنية بالضفة الغربية وقطاع غزة لدعم الأسير ناصر أبو حميد

شهدت عدة محافظات فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الثلاثاء وقفات ومسيرات للتضامن مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، وخاصة الأسير ناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان.

واعتصم عشرات الفلسطينيين من أهالي الأسرى في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وذلك في إطار اليوم الوطني الذي دعت له القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، لدعم الأسير ناصر أبو حميد وباقي الأسرى.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند حاجز بيت إيل شمال البيرة.

وخلال الوقفة، طالب المشاركون بالإفراج عن الأسير أبو حميد الذي يقبع في غرفة العناية المكثفة في مستشفى إسرائيلي تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، في كلمة خلال الوقفة، إن إسرائيل تمارس القتل البطيء بحق الأسرى، واتهمها بأنها تمارس "جريمة وحشية كبرى".

وفي قطاع غزة، نظمت لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية وقفة جماهيرية أمام مقر لجنة الصليب الأحمر، تضامنا مع الأسير المريض ناصر أبو حميد، وللمطالبة بالإفراج عنه فورا بعد تدهور حالته الصحية الخطيرة.

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري في مدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن مدى الحياة بتهمة مقاومة الاحتلال والمشاركة في تأسيس كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).