أمير دولة قطر يستقبل وزير الخارجية الإيراني

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق الذي يزور الدوحة أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.

وتمّ خلال اللقاء أيضا استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

سمو أمير البلاد المفدى خلال استقباله وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم البلاد، وذلك بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري. #قناhttps://t.co/uDkSVB1yk6 pic.twitter.com/Ho5dLyuXR7 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 11, 2022

كما اجتمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية.