قتلى وجرحى في تدافع بضريح هندوسي في الهند

لقي 12 شخصاً على الأقل مصارعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في تدافع وقع فجر السبت في ضريح هندوسي بالشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي كبير.

وأضاف "الحصيلة قد تكون أكبر، إذ إن الطريق المؤدية إلى الضريح الواقع أعلى تلة كانت مزدحمة بأتباع يحاولون زيارته لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة العام الجديد".

وضريح "ماتا فايشنو ديفي" أحد أقدس الأماكن الهندوسية شمال الهند، إذ يزوره يوميا عشرات آلاف الأتباع للصلاة فيه.

Stampede at Katra, #JammuAndKashmir : 12 dead, 14 injured at Mata #VaishnoDevi Shrine; Rs 2 lakh compensation for families of those killed, Rs 50,000 for injured Vaishno Devi pilgrims

وأكد عدد القتلى مسؤول آخر بإدارة الكوارث، مشيرا إلى أن التدافع وقع فجرا، وقال "الحكومة أمرت بإجراء تحقيق رفيع المستوى بحادث التدافع في ضريح ماتا فايشنو ديفي".

وسارع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى التعبير عن أسفه للحادث، وقدم التعازي لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقال مودي في تغريدة على تويتر "أنا حزين للغاية للخسائر في الأرواح" مضيفا أنه يتابع تفاصيل هذه الحادثة مع المسؤولين المحليين.

Extremely saddened by the loss of lives due to a stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to JK LG Shri @manojsinha_ Ji, Ministers Shri @DrJitendraSingh Ji, @nityanandraibjp Ji and took stock of the situation.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2022