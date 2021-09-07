ليبيا.. تأجيل جلسة برلمانية لمساءلة الحكومة

أعربت الحكومة الليبية عن استغرابها تأجيل جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلتها اليوم الثلاثاء "بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر"، معلنة التزامها بحضور جلسة الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة إن حكومة الوحدة الوطنية تستغرب تأجيل عقد جلسة مساءلة الحكومة من قبل مجلس النواب الليبي "بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة، وعدم بقاء وقت كاف لعقدها، رغم مطالبة المجلس بعقدها على نحو عاجل في وقت سابق".

وأضاف، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، أن ذلك يأتي "في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى العمل المستمر نتيجة الوضع الصعب الذي تمر به، والحاجة إلى المضي قدما في العملية السياسية".

وتابع أنه "تقديرا للمصلحة الوطنية العليا، تعلن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الالتزام بحضور جلسة المساءلة المؤجلة إلى الأربعاء الثامن من سبتمبر/أيلول 2021، علما أن الحكومة سلمت إجابات جميع الأسئلة مكتوبة".

وفي الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري، أحال مجلس النواب أسئلة الاستجواب من اللجان التابعة له إلى الحكومة، بناء على طلبها.

وشملت بنود الاستجواب: ملفات الكهرباء، وجائحة كورونا، وتوحيد مؤسسات الدولة، والميزانية العامة للبلاد لعام 2021، ولجان الجرحى والمفقودين، والخارجية والتعاون الدولي، والقطاعات الإنتاجية، والحكم المحلي.

وقرر مجلس النواب أكثر من مرة تأجيل جلسة استجواب الحكومة لأسباب متعددة.

وشهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.