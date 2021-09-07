البث الحي
سياسي|أخبار|تركيا

"لقد قلبوا صفحة الماضي".. تصريحات وإشارات بشأن اقتراب التطبيع بين تركيا والإمارات

مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد زار تركيا مؤخرا والتقى الرئيس أردوغان (الجزيرة)
مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد زار تركيا مؤخرا والتقى الرئيس أردوغان (الجزيرة)
7/9/2021

مع توالي الاتصالات واللقاءات بين الجانبين، يتوقع مسؤولون ومراقبون عودة العلاقات بين الإمارات وتركيا إلى سابق عهدها بعد سنوات من التوتر الناتج عن خلافات على النفوذ الإقليمي.

ومع أن الخلافات السياسية لم تتم تسويتها بعد، فإن الجانبين بدآ في خفض حدة التوتر وتعزيز العلاقات الاقتصادية في المقام الأول.

واليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ترى زخما إيجابيا في المحادثات مع الإمارات العربية المتحدة لإنهاء خلاف قائم منذ سنوات.

وأضاف الوزير التركي أن العلاقات بين بلاده والإمارات ستعود إلى مسارها إذا استمر هذا الزخم الإيجابي.

وأوضح جاويش أوغلو لقناة "إن تي في" (NTV) التركية أنه يمكن تطبيع العلاقات بين البلدين إذا اتخذت خطوات متبادلة وكانت الظروف ملائمة.

وتأتي تصريحات أوغلو بعد لقاءات بين مسؤولين من الطرفين صاحبها تفاؤل بتجاوز التأزم الذي هيمن على العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي في السنوات الأخيرة.

ويقول مسؤولون ودبلوماسيون إن هدنة جديدة بين تركيا والإمارات ستؤدي إلى تراجع حدة التوتر بينهما الناتج عن خلافهما بشأن ملفات إقليمية من بينها الحرب الليبية.

لكن هناك توقعات بأن يركز البلدان على بناء العلاقات الاقتصادية وتخفيف حدة التوتر، مع استمرار الخلاف العميق في الجوانب السياسية.

اتصال الرئيس

والأسبوع الماضي، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

جاء ذلك في أعقاب اتصالات بين مسؤولي المخابرات والحكومة في البلدين.

وقبل ذلك، استقبل أردوغان مستشار الأمن الوطني الإماراتي، وناقش معه الاستثمار الإماراتي في تركيا.

وقال مسؤول إماراتي إن "الإمارات مهتمة باستكشاف آفاق تعزيز العلاقات"، في إشارة إلى فرص التجارة والاستثمار في مجالات النقل والصحة والطاقة.

وجاءت المحادثات في أعقاب جهود بذلتها تركيا لتهدئة التوترات مع السعودية ومصر، حليفتي الإمارات.

ومن المقرر أن يصل وفد تركي إلى القاهرة اليوم الثلاثاء في إطار المساعي لحل الخلافات بين الجانبين.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي في الخليج قوله إن العملية "تسير بخطى سريعة.. أسرع مما كان يعتقد كثيرون. لقد قلبوا صفحة الماضي".

ووصف مسؤول تركي كبير الاتصال الهاتفي بين أردوغان والشيخ محمد الأسبوع الماضي بأنه خطوة بالغة الأهمية باتجاه التغلب على الخلافات التي عكرت صفو العلاقات بينهما، قائلا إن البلدين يمكن أن يتعاونا معا في الشرق الأوسط.

 وأضاف المسؤول "ستُتخد أولا خطوات فيما يتعلق بالاقتصاد"، موضحا أن القضايا الأخرى "لم يتم الاتفاق عليها، لكن هناك رغبة (في معالجة) القسم الأكبر من هذه المشاكل".

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

سجال متواصل في منصات التواصل.. لماذا زار الشيخ طحنون بن زايد تركيا والتقى رئيسها؟

لا يزال السجال متواصلا في منصات التواصل الخليجية بعد زيارة مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى تركيا ولقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المزيد من سياسي

حذر تركي وتريث أميركي.. طالبان تشكل حكومة وتؤكد التمسك بالشريعة وتقدم رسائل طمأنة للعالم

أوفد بلينكن وأوستن.. بايدن يشكر قطر على دورها في الإجلاء ودعم السلام الأفغاني

أمير قطر بحث مع الوفد الأميركي تطورات الشأن الأفغاني (الجزيرة)

من استضافة مكتب طالبان إلى تشغيل مطار كابل.. تعرف على الدور القطري في مسار الأحداث الأفغانية

(الجزيرة)

غينيا.. الانقلابيون يقتادون الرئيس إلى مكان مجهول ويوجهون رسائل طمأنة ويفتحون الحدود

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

شركات ناشئة وصغيرة تعيد الحياة للمخلفات في فرنسا

يعطي مصمّمون فرنسيون حياة جديدة لبعض المنتجات من خلال &#34;الارتقاء في إعادة تدويرها&#34; كي يصبح &#34;المنبوذ مرغوبا&#34; (الفرنسية)

حددت سيناريوهات لوجهتهم.. إسرائيل تجند ترسانتها الأمنية لمطاردة الأسرى الستة ومفتي عُمان يحتفي بهم

(الجزيرة)

قراءة في التشكيلة الوزارية التي أعلنتها حركة طالبان

التشكيلة الوزارية التي أعلنتها حركة طالبان لا تضم أي شخصية من خارج الحركة وجميع أعضائها من داخلها (الأناضول)

يتوسلون للأسرى الفارين العودة.. هكذا سخر إسرائيليون من فضيحة سجن جلبوع

عناصر أمن إسرائيليون بعد اكتشاف هروب الأسرى الستة عبر نفق من سجن جلبوع (غيتي)