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قطر تعلن التوصل لاتفاق بشأن منحة لإعادة إعمار غزة وفتح معابرها

السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (الجزيرة)
السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (الجزيرة)
6/9/2021

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق بشأن المنحة القطرية وفتح معابر غزة، وذلك لتثبيت حالة الهدوء والاستقرار في القطاع.

وأكد السفير العمادي في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه عقد خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مع الأطراف كافة، وتم الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسية، مع تقديم التسهيلات المختلفة التي من شأنها أن "تساعد جميع الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة".

وشدد على أن هذه الاجتماعات واللقاءات حققت نتائج إيجابية سيتم البناء عليها في الملفات والقضايا التي تتعلق بتحسين ظروف الحياة لسكان قطاع غزة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وبتوافق مع جميع الأطراف.

وأكد أن هذه النتائج سيكون لها الأثر الإيجابي الواضح على تحسين الواقع المعيشي في القطاع.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، مبينا أنه سيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، بعد استكمال الأمم المتحدة لجميع الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف.

كما أوضح العمادي أنه سيتم صرف منحة موظفي غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الأيام القادمة، وبالتوافق مع مختلف الأطراف.

وحث السفير العمادي الأطراف على تحمل مسؤولياتهم للمحافظة على الهدوء والاستقرار، بهدف تحسين أوضاع السكان الذين يعيشون ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، وكي تتمكن كذلك المنظمات والمؤسسات الدولية من استئناف تنفيذ المشاريع المختلفة بما فيها إعادة الإعمار ودعم القطاعات المختلفة بغزة وأهمها قطاع الصحة.

وكان العمادي قد وصل إلى قطاع غزة في زيارة التقى خلالها مسؤولين من حكومة غزة، وقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وخصصت قطر، في يناير/كانون الثاني 2021، منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل، لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطة الكهرباء.

المصدر : وكالات

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وقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، ممثلة برئيسها السفير محمد العمادي، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، ممثلة بمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

19/8/2021
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