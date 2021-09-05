يعد هذا من الهجمات الأكثر دموية التي تعرّضت لها القوات الأمنية العراقية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة لتنظيم الدولة.

قُتل عدد من عناصر الشرطة العراقية وأُصيب 3 آخرون بجروح في هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك، نفّذه تنظيم الدولة الإسلامية الليلة الماضية. وتضاربت الأنباء بشأن عدد القتلى، فقد تحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن سقوط 13 قتيلا، في حين ذكرت وكالة رويترز أن الهجوم أسفر عن سقوط 10 قتلى.

وقال مسؤول أمني عراقي إن الهجوم -الذي استهدف اللواء 19 ضمن الفرقة الخامسة للشرطة- وقع بالقرب من قرية سطيح التابعة لناحية الرشاد (65 كلم جنوب كركوك) وبدأ قبيل منتصف الليل واستمر عدة ساعات.

وأوضح "الهجوم بدأ بإطلاق نار من عناصر تنظيم الدولة استهدف حاجزاً أمنياً للشرطة الاتحادية وأدى لمقتل وجرح عدد منهم" مضيفاً "ثم انفجرت 3 عبوات ناسفة استهدفت رتلا لقوات كانت متوجهة للمساندة في صد الهجوم".

ويرى هذا المسؤول أن "خلايا التنظيم أصبحت نشطة في المناطق المحيطة بكركوك بسبب غياب الإسناد الجوي ونقص الدعم العسكري، خصوصا أن محافظة كركوك محاذية لمحافظتي صلاح الدين وديالى" اللتين كانتا معقلين مهمين لتنظيم الدولة.

ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تصدر السلطات أي إفادة رسمية بشأنه، لكنها عادة ما تتهم تنظيم الدولة بشن تلك الهجمات.

ويُعدّ هذا من أكثر الهجمات دموية التي تعرّضت لها القوات الأمنية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة للتنظيم وتستهدف بشكل متكرر القوات الأمنية.

وأعلن العراق أواخر 2017 انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرده من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها عام 2014.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة بمناطق جبلية وصحراوية، ويستهدف التنظيم بين وقت وآخر مواقع عسكرية، ونفّذ هجوماً أودى بحياة 30 مدنياً في حي مدينة الصدر بالعاصمة الشهر الماضي.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً بالعراق لمكافحة تنظيم الدولة، ويبلغ عدد عسكرييها 2500، لكنها أعلنت قبل نحو شهر نيتها إنهاء "مهمتها القتالية" في العراق بحلول نهاية العام. وكان البرلمان العراقي صوّت في 5 يناير/كانون الثاني 2020 على خروج قوات التحالف من البلاد.