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الإعصار آيدا يخلف نحو 50 قتيلا وبايدن إلى نيويورك ونيوجيرسي لتقييم الأضرار

الإعصار آيدا خلف أضرارا جسيمة في 4 ولايات أميركية وأدى لإعلان حالة الطوارئ في مدينة نيويورك لأول مرة في تاريخها

الإعصار آيدا أدى لمقتل نحو 50 شخصا في نيويورك وولايات أخرى (الأوروبية)
الإعصار آيدا أدى لمقتل نحو 50 شخصا في نيويورك وولايات أخرى (الأوروبية)
5/9/2021

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيزور ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الثلاثاء القادم لتقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار آيدا، الذي خلف نحو 50 قتيلا.

وخلف الإعصار أضرارا جسيمة، وأدى إلى إعلان حالة الطوارئ في مدينة نيويورك لأول مرة في تاريخها، وأغرق السيارات وخطوط مترو الأنفاق، وأدى إلى إلغاء رحلات طيران.

وتسببت الفيضانات في مقتل نحو 50 شخصا في مختلف الولايات، بعد أن استمرت العاصفة بالتوجه إلى شمالي شرقي الولايات المتحدة، مدمرة مساحات شاسعة من القرى والمدن والبنية التحتية.

وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن حالة الطوارئ في الولايات المنكوبة، وأمر بتقديم مساعدات اتحادية للتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار.

وزار بايدن لويزيانا يوم الجمعة الماضي، وهي أول ولاية أميركية ضربها آيدا وتسبب بأضرار كارثية فيها، حيث ارتفع عدد قتلى الإعصار إلى 12 شخصا، وفق آخر إحصائية رسمية.

وأعلن بيل إدواردز حاكم ولاية لويزيانا في مؤتمر صحفي أن عدد القتلى المؤكدين بسبب العاصفة في لويزيانا ارتفع إلى 12 أمس السبت. وحذر من أن هذه الأعداد قد تزداد لأن كثيرين يعتمدون في الحصول على الكهرباء على المولدات التي قيل إنها السبب في 4 وفيات بسبب غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن تشغيلها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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