شاهد- سؤالهم الأول كان عن المصحف والسجادة.. موقف مؤثر بمقر إقامة اللاجئين الأفغان بالدوحة

شاركت مسؤولة قطرية مقطعا مرئيا عبر حسابها على تويتر، لأول صلاة جمعة، داخل مقر إقامة اللاجئين الأفغان في العاصمة الدوحة.

وتحدثت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري عن موقف مؤثر للأفغان الذين وصلوا إلى الدوحة، مشيرة إلى أن أول سؤال لهم كان عن المصحف وسجادة الصلاة.

وقالت الخاطر تعليقا على الفيديو "وصل كثير من إخواننا وأخواتنا من أفغانستان بملابسهم التي عليهم، ولكن أكثر ما أثّر فينا هو أن أول ما سأل عنه معظمهم كان المصحف وسجادة الصلاة". وأضافت في تغريدتها "لله الحمد والمنة أقيمت اليوم أول صلاة جمعة في مقر إقامتهم".

وصل كثير من إخواننا وأخواتنا من أفغانستان بملابسهم التي عليهم ولكن أكثر ما أثّر فينا هو أن أول ما سأل عنه معظمهم كان المصحف وسجادة الصلاة. ولله الحمدلله والمنّة أقيمت اليوم أول صلاة جمعة في مقرّ تواجدهم. pic.twitter.com/wk0Za4ArIz — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 3, 2021

وأعلنت قطر أنها تعمل بشكل متواصل وحثيث مع شركائها الدوليين على إجلاء المدنيين الأفغان، ومواطني الدول الصديقة والصحفيين من أفغانستان بتوفير عبور آمن إلى المطار، ومن ثم نقلهم إلى الدوحة في رحلات خاصة.

ووافقت الدوحة على استقبال 8 آلاف من المتقدمين للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة الأفغانية وأفراد أسرهم.

وفي أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بعد انهيار القوات الحكومية وهروب الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى الإمارات، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أميركي اكتمل نهاية الشهر نفسه.

والثلاثاء الماضي، انتهت عمليات إجلاء القوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة كابل.