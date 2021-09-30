أوريان 21: في الولايات المتحدة.. التهديد الإرهابي لم يعد من السماء بل من الأحشاء

بعد 20 عاما من هجمات 11 سبتمبر/أيلول، يجب على الولايات المتحدة أن تواجه الحقائق، فما سمته "محور الشر" ليس هو الخطر الأكبر عليها، بل إن الإرهابيين المولودين والمتعلمين داخلها -بما في ذلك الجنود الذين أرسلتهم إلى أنحاء العالم لمحاولة بناء دول وفقا للصورة الأسطورية التي تراها مناسبة- هم الذين يشكلون ذلك الخطر.

والعامل المشترك بين كل هؤلاء -وفقا للكاتب الصحفي الفرنسي جان ميشيل موريل- هو إجماعهم على الجزم بأن "العرق" الأبيض متفوق على الآخرين، والاعتقاد بأن هذه السيادة المفترضة في خطر، وأن كل شيء مباح ولا شيء محظور للحفاظ عليها.

الكاتب اعتبر في مقاله بموقع "أوريان 21" (Orient XXI) الفرنسي أن كل ما يحدث في الولايات المتحدة اليوم له علاقة، من قريب أو من بعيد، بإرث العبودية الذي قسم الأميركيين إلى بيض وسود.

وأوضح الكاتب أن نظام العبودية في أميركا كان فظيعا وبربريا في ذلك الوقت، وأنه قام على فكرة مفادها أن هؤلاء السود الأفارقة يستحقون أن يكونوا عبيدا وأنهم كانوا أقل شأنا من البيض ولم يكونوا في الحقيقة بشرا مثلهم.

ولذلك، يرى الكاتب أن مسألة العنصرية تظل مركزية لدراسة الخطر الإرهابي الذي يثقل كاهل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العنصريين البيض -وإن اختلفت مسمياتهم- يطالبون باختفاء الدولة الفدرالية، التي تعد مصدر كل الشرور في عيونهم، ويعملون بشكل أساسي على إعادة إحياء منظمات عنصرية مثل "كو كلوكس كلان" (Ku Klux Klan) التي تؤمن بتفوق العنصر الأبيض وتتميز بمعاداة السامية وكراهية السود.

وإلى هذا النفور من الأميركيين الأفارقة، أضافت الأجيال الجديدة من المتعصبين كراهية "اللاتينيين" والمسلمين والآسيويين وبالطبع الشواذ جنسيا، مع التمسك بمعاداة السامية، وفقا للكاتب.





منظمات البيض الإرهابية

وتعددت أسماء المنظمات الأميركية الحالية التي تتبنى فكرة تفوق البيض، وذكر منها الكاتب منظمة "كيوآنون" (QAnon)، و"ذا بيس" (The Base) (في إشارة إلى تنظيم القاعدة) و"براود بويز" (Proud Boys) أو "الأولاد الفخورون"، وهم الذين دعاهم الرئيس السابق دونالد ترامب إلى "الاستعداد" خلال مناظرته الرئاسية الأولى مع الرئيس الحالي جو بايدن إبان الحملة الانتخابية، وحركة "باتريوت بريير" (Patriot Prayer)، وأعضاؤها من المسيحيين الأصوليين.

وأشار الكاتب إلى أن هؤلاء القادمين الجدد من اليمين المتطرف أصبحوا حلفا مع حوالي 15 مجموعة نازية جديدة مثل "ستورم فرونت" (Storm Front) وحزب الطليعة الاشتراكية القومية الأميركية الذي اتخذ شعار هتلر "الدم والتربة" شعارا له، وقسم "الأتوموافيين" (Atomwaffen)، مشيرا إلى أن "هؤلاء القوم مستعدون لأي شيء، حتى الشروع في تفجيرات انتحارية".

وفي مقال له على الإنترنت في يونيو/حزيران 2019، يقول أحد أعضاء الأتوموافيين "إن ثقافة الانتحار والتمرد داخل جماعات مثل طالبان والدولة الإسلامية أمر يستحق الإعجاب به ويستحق أن يجرب داخل حركة النازيين الجدد الإرهابية"، وكان مؤسس هذه الجماعة وقائدها براندون راسل قد أدين عام 2018 بحيازة جهاز مدمر ومواد متفجرة وقد أودع السجن على إثر ذلك.

ويضيف الكاتب "يجب أن نضيف إلى هذه القائمة غير المكتملة جماعة "إنسلس" (Incels) (عازبون رغما عنهم)، والذين يتميزون بكرههم الشديد للنساء، إذ يلقون عليهن اللوم في العزوبة القسرية التي يعانون منها.

ويأخذ مكتب التحقيقات الفدرالي على محمل الجد هذه المجموعة التي أنشئت عام 1993 ونشطت في التجنيد الدولي عبر الإنترنت، وقد ارتكب المنتسبون لها العديد من الهجمات الإرهابية، ففي مايو/أيار 2014، قتل أحد أتباعها -واسمه إليوت رودج- 6 أشخاص بسيارة في إيسلا فيستا، بكاليفورنيا، وألحق إصابات بـ14 آخرين، من الرجال والنساء، قبل أن ينتحر.





ولن يكتمل المشهد -يقول الكاتب- دون ذكر المجموعة الغامضة "بوغالو" "Boogaloo" المهوسة بإثارة حرب أهلية، وغالبا ما يرتدي أعضاؤها قمصان هاواي وهم مفرطون في التسلح، وعلى الرغم من عقلهم الضبابي فإنهم خطرون، حسب الكاتب.

وإجمالا، يقدر عدد كل "مقاولي أعمال العنف" هؤلاء -على حد تعبير عالم السياسة برتران بديع- بنحو 100 ألف شخص، وهذا عدد ضئيل في بلد يزيد عدد سكانه قليلا على 328 مليون شخص، لكنه عدد كاف لتطوير شبكات اجتماعية يمكنها أن تكون ضارة للغاية.

ويبدو -حسب الكاتب- أن الإدارة الأميركية تدرك مدى الخطر الذي يواجهه البلد، فخلال جلسة استماع أمام الكونغرس، أكد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أن الإرهاب المحلي هو أكبر خطر يواجه الولايات المتحدة، مضيفا أن إدارة بايدن جعلته أحد أولوياتها.

وهذا -وفقا للكاتب- إجراء ضروري بالتأكيد، لكن ألا يجب على أميركا أن تسأل نفسها أيضا -بعد 20 عاما من أعظم عدوان على أراضيها- لماذا لم يعد الإرهاب يأتيها من السماء، بل من أحشائها؟.