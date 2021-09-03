مصادر في طالبان لرويترز: الملا برادر سيترأس الحكومة الأفغانية المقبلة

نقلت وكالة رويترز عن مصادر في حركة طالبان قولها إن رئيس المكتب السياسي للحركة الملا عبد الغني برادر، سيترأس الحكومة الأفغانية المقبلة.

وأضافت المصادر أن الملا محمد يعقوب نجل مؤسس الحركة الملا محمد عمر، سيسند له منصب رفيع في الحكومة، إلى جانب شير محمد عباس ستانيكزاي أحد أبرز قياديي الحركة.

وقال مسؤول بالحركة طلب عدم نشر اسمه، لرويترز، "وصل جميع القادة الكبار إلى كابل حيث وصلت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة إلى مراحلها الأخيرة".

وصرّح مسؤول آخر من طالبان بأن القيادي هبة الله آخوند زاده سيركز على الأمور الدينية والحكم في إطار الشريعة الإسلامية.

من جانبه، أوضح ناطق باسم طالبان لوكالة الصحافة الفرنسية أنه ليس من المقرر الإعلان عن الحكومة الجديدة الجمعة، مشيرا إلى أنه يجب عدم توقع أي تطور في هذا الشأن قبل السبت.

وكانت مصادر مقربة من طالبان أشارت الخميس إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يعلن اليوم بعد صلاة الجمعة.

وقبل أيام، قال مصدر في حركة طالبان للجزيرة إن الحكومة الأفغانية الجديدة ستُعلَن في غضون أيام، ولن تضم مسؤولين من الحكومة السابقة.

وأكد المصدر أن أعضاء الحكومة السابقة لن يشاركوا في الحكومة الجديدة التي قال إنها ستحظى بدعم الداخل والخارج.