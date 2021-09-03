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في مقابلة مع الجزيرة.. وزير الخارجية البريطاني: ممتنون لقطر ونرغب في إبقاء قنوات تواصل مع طالبان

3/9/2021-|آخر تحديث: 3/9/202112:59 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب -في مقابلة مع الجزيرة- إن بلاده ترغب في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع حركة طالبان، معربا عن الامتنان لدولة قطر لما قدمته من مساعدة.

وأضاف راب "لدينا قائم جديد بالأعمال في أفغانستان وهو مقيم هنا في قطر، نحن ممتنون لمساعدة السلطات القطرية لنا في ذلك، ونريد أن نتمكن من الانخراط مباشرة معهم عندما يكون الوضع آمنا للقيام بذلك".

وعبّر الوزير عن أمله في الإبقاء على حضور دبلوماسي هناك، لأن بريطانيا تريد إبقاء المحادثات قائمة. وقال إن "هناك اختبارات حقيقية مبكرة لطالبان تجري، ونريد أن نكون قادرين على التواصل معهم لمعرفة ما إذا كانوا سيحترمون تعهداتهم التي قطعوها".

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان اليوم إن المبعوث البريطاني "أكد استعداد بلاده للتعاون معنا في المستقبل"، مضيفا "بحثنا معه في الدوحة مسألة المساعدات وملفات سياسية وأمنية".

وزير الخارجية القطري (يمين) ونظيره البريطاني خلال مؤتمر صحفي أمس في الدوحة (الجزيرة)

عدة قضايا

وفي مقابلته مع الجزيرة، قال راب إنه بحث عدة قضايا أمس الخميس في الدوحة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من بينها توفير ممر آمن للأجانب والأفغان، وكيفية توفير إجماع دولي حتى لا تصبح أفغانستان قاعدة للإرهاب.

وجدد راب امتنانه لدولة قطر على مساعدتها في تسهيل الشؤون الدبلوماسية المتعلقة بأفغانستان من الدوحة، وأضاف في هذا الخصوص "أصدقاؤنا القطريون قاموا بعمل مدهش، سواء من خلال المساعدة في عمليات الإجلاء، أو كنقطة حوار مهمة مع اللجنة السياسية لطالبان".

وردا على سؤال بشأن امتناع الصين وروسيا عن التصويت على قرار صاغته المملكة المتحدة وفرنسا، وصدر عن مجلس الأمن يوم الاثنين، يدعو طالبان إلى السماح للناس بمغادرة البلاد وعدم السماح بتحولها إلى قاعدة للإرهاب، دعا راب موسكو وبكين إلى الانخراط بشكل أوسع مع الشركاء الدوليين، للحفاظ على ما سماها المكاسب التي تحققت خلال 20 عاما.

في السياق ذاته، أوضح راب أن بريطانيا تريد إجماعا دوليا بشأن أفغانستان عبر الأمم المتحدة، لا سيما أن الصين وروسيا تعتزمان البقاء في كابل.

وأضاف -اليوم الجمعة- في أثناء زيارته باكستان "لا أحد يريد أن يرى النسيج الاجتماعي والاقتصادي ممزقا في أفغانستان".

وقال وزير الخارجية البريطاني "لم نعترف بطالبان، لكننا نحتاج إلى إبقاء بعض التواصل لإخراج المتعاونين وتقديم المساعدات"، موضحا أن بلاده ستزيد المخصصات الإغاثية لأفغانستان.

المصدر : الجزيرة

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