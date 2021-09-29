يمهد له الطريق لرئاسة الحكومة.. فوز فوميو كيشيدا بزعامة الحزب الحاكم في اليابان

فاز وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا في انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وهو ما يضمن له خلافة رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوغا الذي تنحى عن منصبه على خلفية انتقادات بشأن تعامله مع جائحة كورونا.

وفاز كيشيدا (64 عاما) في الدورة الثانية من الانتخابات برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، على منافسه تارو كونو (58 عاما) الذي كان مسؤولا عن حملة التلقيح في البلاد ضد كورونا في الحكومة المنتهية ولايتها.

وسيتم تنصيب كيشيدا رئيسا للوزراء في جلسة غير عادية للبرلمان تنعقد يوم الاثنين المقبل، وينبغي له أن يقود حزبه الآن في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، الذي يعتبر الحزب الأوفر حظا للفوز بها.

كما سيواجه رئيس الوزراء المستقبلي العديد من التحديات، كقيادة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، والتهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية والصين.

وتولى كيشيدا تولى منصب وزير الخارجية في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، ولعب دورا في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية عام 2017 حين وقّع البلدان اتفاقا تعترف فيه اليابان بمسؤوليتها في قضايا تاريخية مثيرة للجدل.

وهو وريث عائلة من السياسيين، وخسر عام 2020 ضد سوغا، وكان أول من أعلن ترشحه لانتخابات هذا العام.