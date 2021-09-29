Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|يابان

يمهد له الطريق لرئاسة الحكومة.. فوز فوميو كيشيدا بزعامة الحزب الحاكم في اليابان

كيشيدا لعب دورا في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية (الأناضول)
كيشيدا لعب دورا في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية (الأناضول)
29/9/2021

فاز وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا في انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وهو ما يضمن له خلافة رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوغا الذي تنحى عن منصبه على خلفية انتقادات بشأن تعامله مع جائحة كورونا.

وفاز كيشيدا (64 عاما) في الدورة الثانية من الانتخابات برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، على منافسه تارو كونو (58 عاما) الذي كان مسؤولا عن حملة التلقيح في البلاد ضد كورونا في الحكومة المنتهية ولايتها.

وسيتم تنصيب كيشيدا رئيسا للوزراء في جلسة غير عادية للبرلمان تنعقد يوم الاثنين المقبل، وينبغي له أن يقود حزبه الآن في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، الذي يعتبر الحزب الأوفر حظا للفوز بها.

كما سيواجه رئيس الوزراء المستقبلي العديد من التحديات، كقيادة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، والتهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية والصين.

وتولى كيشيدا تولى منصب وزير الخارجية في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، ولعب دورا في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية عام 2017 حين وقّع البلدان اتفاقا تعترف فيه اليابان بمسؤوليتها في قضايا تاريخية مثيرة للجدل.

وهو وريث عائلة من السياسيين، وخسر عام 2020 ضد سوغا، وكان أول من أعلن ترشحه لانتخابات هذا العام.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تميهدا لخلافة شينزو آبي.. يوشيهيديه سوغا يفوز برئاسة الحزب الحاكم الياباني

فاز كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، ما يمهد الطريق لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي أعلن استقالته في وقت سابق؛ لظروف صحية.

14/9/2020
المزيد من أخبار

جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبي سيفتتح بعثة في الدوحة العام المقبل

وزير الخارجية القطري (يمين) في أثناء المؤتمر الصحفي مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالدوحة (الجزيرة)

نيوزويك: بعد تعيينها رئيسا جديدا للمشروع النووي.. هل تصبح طالبان قوة نووية؟

طالبان عينت رئيسا جديدا لمشروع الطاقة الذرية في الحكومة المؤقتة التي أعلنت عنها مؤخرا (الجزيرة)
رابط خارجي

"تحت رحمة البركان".. حياة على الحافة في سفوح العملاق النائم

(مواقع التواصل الإجتماعي)

دعت لها قوى الحرية والتغيير.. مظاهرات مرتقبة للمطالبة بحكم مدني والبرهان يؤكد حرص الجيش على حماية الانتقال الديمقراطي

قوى الحرية والتغيير تستعد للمشاركة في مظاهرات تحذر من الانقلاب على المسار الديمقراطي (الفرنسية)
الأكثر قراءة

وصفت بالستار الناعم للانقلاب والمشيشي وجه رسالة لها.. رئيسة حكومة تونس تواجه امتحان الشرعية

تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة أثار جدلا واسعا حول شرعية التعيين والهدف منه (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد- كيف ردت نائبة بايدن على طالبة أميركية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة؟

صورة نشرها حساب كامالا هاريس في تويتر، وهي تتحدث أمس الثلاثاء إلى طلاب بجامعة جورج مايسون (مواقع التواصل)

سكانها الأصليون اختفوا.. ماذا تعرف عن جزيرة لابالما وحممها البركانية؟

بركان ثائر يلقي حممه إلى الخارج (رويترز)

قل لي فصيلة دمك.. أقل لك هل سيلدغك البعوض