لقاء سوليفان وبن سلمان.. تأكيد على إنهاء النزاع في اليمن والتزام أميركي بدعم دفاع السعودية عن أراضيها

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -اليوم الأربعاء- أن بلاده تدعم الدفاع عن أراضي السعودية ضد التهديدات كافة، مع الدفع نحو حل سياسي لإنهاء النزاع في اليمن.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عقب لقاء في مدينة نيوم شمال غربي المملكة، جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسوليفان، وهو أكبر مسؤول أميركي يزور البلاد منذ أن تولى جو بايدن الرئاسة الأميركية مطلع العام الجاري.

والسعودية هي ثالث محطة يزورها سوليفان في جولة غير محددة المدة، بدأها الثلاثاء في الإمارات ثم الأربعاء في مصر.

وأكد سوليفان التزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع السعودية عن أراضيها ضد كافة التهديدات، بما في ذلك الهجمات الصاروخية المسيرة المدعومة من إيران.

كما أكد تأييد بايدن لهدف المملكة الدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، ودعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وخلال اللقاء الذي حضره المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، والتي تتضمن وقف إطلاق نار بمراقبة أممية.

كما تتضمن المبادرة السعودية بدء مشاورات بين أطراف اليمن، من أجل حل سياسي للأزمة بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة.

ودعا المسؤولان إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، وأكدا أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات مع الحكومة الشرعية، تحت إشراف الأمم المتحدة.