محكمة إسرائيلية توافق على إرجاء النظر في هدم تجمع الخان الأحمر بالضفة الغربية

وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا -اليوم الأربعاء- على تأجيل النظر في التماس يتعلق بمنع هدم تجمع الخان الأحمر البدوي ذي الموقع الإستراتيجي في الضفة الغربية المحتلة، والذي أثار قلقا واهتماما دوليا.

وتتواجه الحكومة الإسرائيلية في المحكمة العليا مع منظمة إسرائيلية يمينية غير حكومية، بشأن قرار هدم تجمع الخان الأحمر الذي يقع شرق القدس على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة أريحا والبحر الميت، وهو محاط بعدد من المستوطنات الإسرائيلية.

وكان مقررا إخلاء القرية وهدمها قبل 3 سنوات بعد حكم اعتبر أنها بنيت بشكل غير قانوني، لكن محاولات الاتفاق على موقع بديل لها أفشلت العملية.

ودعت دول أوروبية إسرائيل إلى عدم المضي في مخطط الهدم الذي جمّده مكتب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتقدّمت منظمة "ريغافيم" اليمينية غير الحكومية التي تدعم المستوطنات اليهودية، بالتماس عام 2019 للمحكمة العليا، تطالب فيه الحكومة الإسرائيلية بالتمسك بالتزامها السابق بهدم قرية الخان الأحمر.

وطلبت الحكومة الإسرائيلية مرارا مزيدا من الوقت لتقديم ردها، إلى أن ألزمتها المحكمة بتقديم رد بحلول 5 سبتمبر/أيلول، فتقدمت الحكومة يومها بطلب إلى المحكمة لتمديد المهلة 6 أشهر إضافية على أساس وجود "تقدم" في القضية.

ووافقت هيئة من 3 قضاة -اليوم الأربعاء- على قرار التمديد، وقال القاضي نعوم سولبرغ إن المحكمة قبلت "طلب الدولة بعد إحراز تقدم كبير"، على أن يتم تقديم موقف القيادة السياسية بحلول مارس/آذار 2022.

وأبلغت دول أجنبية إسرائيل بأن هدم التجمع -الذي يعيش فيه نحو 200 شخص في أكواخ من الخشب والألواح المعدنية كما هي الحال عموما في القرى البدوية، ويضم مدرسة- سيشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف ويعقّد إمكانية حلّ الدولتين.