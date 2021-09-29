لوبوان: ما مخاطر عالم الغد؟

تقرير دولي عن هذه المخاطر نشر أمس الثلاثاء قد لا يناسب ذوي النفوس الحساسة والأشخاص القلقين بشأن مستقبل العالم.

يقدم تقرير المخاطر المستقبلية، الذي تعده مجموعة "أكسا" (AXA) العالمية للتأمين، لمحة عامة عن جميع المخاطر التي تواجه مجتمعاتنا اليوم، مشيرا إلى أن تغير المناخ والأخطار الإلكترونية تأتي على رأس القائمة.

وقالت مجلة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية إن هذه الدراسة العالمية -التي أُجريت بالشراكة مع معهد الأبحاث "إبسوس" وشركة "استشارات التحليل الجيوسياسي" (Eurasia Group)- تقيس وتصنف تطور تصور المخاطر الناشئة كما تراه لجنة من خبراء إدارة المخاطر والرأي العام.

وأشارت المجلة، في ملخص بقلم ماري بورديه، إلى أن التقرير في نسخته الثامنة التي نُشرت أمس الثلاثاء، لا يناسب ذوي النفوس الحساسة والأشخاص القلقين بشأن مستقبل الأرض، في إشارة إلى ما يثيره من أخطار مستقبلية عنيفة.

وتتكون المنهجية التي يقوم عليها التقرير -حسب الكاتبة- من اختيار 3500 من خبراء المخاطر و20 ألف شخص من عامة الناس ومطالبتهم بترتيب المخاطر التالية حسب الأهمية: تغير المناخ، والمخاطر الإلكترونية، والأوبئة والأمراض المعدية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والاستياء الاجتماعي، والصراعات المحلية، والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتهديدات الأمنية، والإرهاب، ومخاطر عدم الاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي، والمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة.

ويقول فريديريك دي كورتوا، المدير العام المساعد للمالية والاستثمارات وإدارة المخاطر والإستراتيجية وإعادة التأمين لشركة أكسا "لدينا قناعة بأن إدراك المخاطرة يتزايد بين الناس، وهدفنا -بصفتنا شركة تأمين- هو أن نكون على دراية بالمخاطر المستقبلية، حتى نتمكن من توقعها بأكثر الطرق فعالية".





الخطر الأول

تميز عام 2021 بالعاصفة الشتوية في تكساس والفيضانات والحرائق الصيفية في أوروبا. يظهر بشكل غير مفاجئ أن مخاطر تغير المناخ تأتي على رأس التصنيف العالمي، بعد أن تراجعت مخاطر الوباء التي احتلت المركز الأول في التقرير نفسه العام الماضي، لتصبح أزمة كوفيد-19 في المركز الثالث حسب ترتيب الخبراء وإن كانت لا تزال على رأس اهتمامات عامة الناس.

وأشارت المجلة إلى أن الوعي بمخاطر المناخ يبدو أقوى في أوروبا منه في القارات الأخرى، إذ يأتي في الترتيب الثالث في آسيا والشرق الأوسط، والرابع في أفريقيا.

أما المخاطر السيبرانية فتأتي في المرتبة الثانية بعد المناخ -حسب المجلة- وذلك بعد تزايد عدد هجمات الكمبيوتر ومطالب الفدية التي يمكن أن تؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية، مذكرة بالهجوم الإلكتروني الذي استهدف مستشفى آرل في أغسطس/آب الماضي وجعل رعاية المرضى أمرا صعبا.

ورأت الكاتبة أن هذا الخطر يحتل لأول مرة المرتبة الأولى في الولايات المتحدة، والمركز الثاني في جميع المناطق الجغرافية الأخرى، في حين تأتي مخاطر الأوبئة والأمراض المعدية في المرتبة الثالثة، مع أن أكثر من 70% من المستجيبين أفادوا بأنهم قلقون بشأن مخاطر الأمراض المعدية والأمراض المزمنة وتأثير التعرض الطويل الأمد للمواد السامة.





تغطية المخاطر الكبرى

مع هذا التقرير، أطلقت أكسا النقاش حول تغطية المخاطر الرئيسية، وقال فريديريك دي كورتوا إن "التكلفة الإجمالية للمخاطر آخذة في الازدياد، ونحن -شركات التأمين- سنستمر في القيام بدورنا ومواجهة هذه المخاطر، ولكن لا بد من وضع أنماط جديدة للتعاون على المستوى الدولي، وكذلك إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف المدير العام المساعد أن شركات التأمين ستجد صعوبة متزايدة في التأمين على جميع المخاطر بمفردها، من دون أن يعرض ذلك ذمتها المالية للخطر، مشيرا إلى أن هذا هو بيت القصيد في الإعلان الذي أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري عندما أعلن إنشاء نظام تأمين على المحاصيل، يتم منحه 600 مليون يورو سنويا، لتمويل نظام التضامن الوطني لأخطر الخسائر.