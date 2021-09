شاهد- كيف ردت نائبة بايدن على طالبة أميركية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة؟

عبرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي أمس الثلاثاء عن سعادتها لإبداء طالبة في جامعة جورج مايسون الأميركية آراءها المنتقدة لممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني؛ إذ اتهمت الطالبة تل أبيب بارتكاب إبادة عرقية إبان الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي، منتقدة إقرار الكونغرس مؤخرا تمويلا لدعم إسرائيل عسكريا.

WATCH: Kamala Harris nods as student accuses Israel of "ethnic genocide": “your truth cannot be suppressed" pic.twitter.com/FcqCyT7Uo8

— RNC Research (@RNCResearch) September 28, 2021