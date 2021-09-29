لاكروا: الصين غدا.. حرب أم سلام؟

يحلل خبير الحضارة الصينية جان بيير كابستان بعمق الأسباب المحتملة لحرب تقليدية مقبلة بين الصين والولايات المتحدة، قد تنشب بين البلدين من دون سبق إصرار وترصد.

ويقول الكاتب دوريان مولوفيك -في تقرير له بصحيفة "لاكروا" الفرنسية- إن كابستان في عمله الرائع، "الصين غدا.. حرب أم سلام؟" حذر من وجود احتمال حقيقي لتسبب إحدى الدولتين في وقوع حرب عالمية ثالثة.

وقد أبرز كابستان في كتابه: "الصين غدا.. حرب أم سلام؟" أن المضايقات العسكرية التي لا هوادة فيها والتي تمارسها الصين ضد تايوان منذ سنوات، وضعت مضيق تايوان في مقدمة نزاع عسكري محتمل بينها وبين الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيط الهادي.

وشدد على أن المناوشات أو العوائق أو التقييم السيئ أو الانزلاق البسيط في السماء أو في البحر قد تؤدي إلى نشوب صراع دولي واسع النطاق.

ومن أجل تحليل حتمية أو عدم حتمية حرب بين الصين والولايات المتحدة، يحذر كابستان -وهو مدير الأبحاث في "المعهد الفرنسي الوطني للبحث العلمي" (CNRS)- من أن البلدين يواجهان الوقوع في "فخ ثيوسيديدس" (Thucydides)، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى حتمية الحرب عندما تحل قوة عالمية جديدة محل قوة موجودة.

فوفقًا لهذا المفهوم -وبالعودة إلى العصور القديمة- كان صعود أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، والخوف الذي سببه لدى أسبرطة، جعل الحرب بين المدينتين أمرًا لا مفر منه، وتساءل المؤلف: هل سيعيد التاريخ نفسه وهذه المرة بنشوب حرب بين الصين والولايات المتحدة؟

ويستحضر المؤلف في عدة فصول "تفاقم المشاعر وتراكم البارود"، و"خطر نشوب حرب في جنوب الصين"، أو "حول تايوان"، أو في "جزر سينكاكو اليابانية"، أو حتى بين "الصين والهند".

ويلفت إلى أن هناك كثيرا من نقاط التوتر الخطيرة للغاية التي يمكن أن تؤدي -على المدى الطويل- إلى نزاع كبير أو حتى نزاعات متعددة في آسيا.

وبين أولئك الذين يقولون إن هذه المبارزة الصينية الأميركية لا يمكن أن تؤدي -على المدى القصير- إلا إلى حرب تقليدية، وأولئك الذين لا يتوقعون حدوث ذلك على الإطلاق، يبرز كابستان فارقًا بسيطًا ويصر على أنه "في الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر الحرب كل يوم، فإن التنافس الإستراتيجي لا يعني تلقائيًا الصراع المسلح"، ويعتقد أن هذه القوى النووية ستفكر مليا قبل الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة.

ويضيف أن الأمر الأكثر واقعية هو أنه لا يرجح أن تخوض الصين حربا -خاصة حول تايوان- وهي غير متأكدة من الانتصار فيها. ومع ذلك، يقول الكاتب لا يزال كابستان يرى أن "مخاطر الحوادث المسلحة، وحتى الأزمات العسكرية" موجودة، ولكن لا واشنطن ولا بكين تريدان أن تكونا مسؤولتين عن بدء حرب عالمية ثالثة، على حد تعبير الكاتب.