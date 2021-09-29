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أخبار|أردن

الأردن.. الحكم بسجن عوني مطيع المتهم الرئيس بقضية "مصنع السجائر"

التلفزيون الرسمي بث تفاصيل محاكمة عوني مطيع (مواقع التواصل)
التلفزيون الرسمي بث تفاصيل محاكمة عوني مطيع (مواقع التواصل)
29/9/2021

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية -اليوم الأربعاء- بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة 22 عاما على عوني مطيع، المتهم الرئيس في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بمصنع السجائر.

وجاء ذلك في جلسة علنية مطولة استمرت 5 ساعات، بث التلفزيون الرسمي تفاصيلها.

وقضت محكمة أمن الدولة بالسجن مع الأشغال المؤقتة مدة 20 عاما، والحبس (دون أشغال) عامين آخرين على المتهمين: مطيع، وسلامة العلمات، وبشار عوني.

بينما قضت بالحبس مع الأشغال المؤقتة 20 عاما على المتهمين عاطف حسين وأحمد دعسان.

كما قضت المحكمة بحبس 14 متهما آخرين لمدة 3.5 أعوام، إضافة إلى حل 22 شركة ومصادرة أموال منقولة وغير منقولة للمتهمين، وفرض غرامات مالية عليهم.

عوني مطيع يحاكم في الأردن منذ عام 2018 (مواقع التواصل) (مواقع التواصل)

في المقابل، برّأت المحكمة الوزير الأسبق منير عويس من التهم الموجهة إليه، وقضت بعدم مسؤوليته؛ مرجعة قرارها لكبر سنه وظروفه الصحية.

وأدانت المحكمة مدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود بسوء استخدام السلطة، وحكمت عليه بالحبس 10 أشهر، مشيرة إلى أنه أتم هذه العقوبة خلال فترة توقيفه الماضية، بينما برّأته من تهمة الرشوة.

وتعد الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في البلاد، خلال 30 يوما من إصدار القرار.

وأثارت قضية مصنع السجائر جدلا واسعا، وجرى على إثرها توقيف 54 متهما، أبرزهم المتورط الرئيس مطيع الذي سلّمته تركيا إلى الأردن بعد القبض عليه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.

المصدر : وكالة الأناضول

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