بينهم 4 حالتهم خطيرة.. 16 جريحا بانفجار في غوتنبرغ السويدية

أصيب 4 أشخاص بجروح خطيرة، جراء وقوع انفجار واندلاع حريق في منطقة سكنية بمدينة غوتنبرغ السويدية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ونُقل ما لا يقل عن 16 شخصا إلى المستشفى بعد أن أخرج رجال الإطفاء السكان من المجمع الذي تصاعد منه الدخان، حسب شهود.

وقال متحدث باسم مستشفى جامعة "ساهلغرينسكا" إن 3 نساء ورجلا عولجوا من إصابات خطيرة، في حين قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت إذاعة "إس آر" الرسمية في السويد أن نحو 25 شخصا نُقلوا إلى مستشفيات في أنحاء مختلفة من غوتنبرغ الواقعة على الساحل الغربي للسويد، ثاني أكبر مدن البلاد.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أنها تعمل على إجلاء السكان وإخماد الحرائق بالمبنى، مستبعدة حدوث تسرب للغاز لكنها أحجمت عن توقع سبب الانفجار. كما قال متحدث باسمها إنه تم إجلاء المئات من منطقة الانفجار والحريق.

وشهدت السويد زيادة في جرائم العصابات في السنوات الأخيرة، حيث تستخدم عصابات متناحرة المتفجرات والأسلحة النارية لتصفية حساباتها.