Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|مملكة متحدة

إثر احتجاج حقوقيين وضحايا.. برنامج القرصنة الإسرائيلي بيغاسوس لن يكون حاضرا بمعرض الأمن الدولي في لندن

بيغاسوس استخدم لاختراق هواتف مئات المسؤولين والسياسيين والصحفيين (الجزيرة)
بيغاسوس استخدم لاختراق هواتف مئات المسؤولين والسياسيين والصحفيين (الجزيرة)
28/9/2021

أعلنت إدارة معرض الأمن الدولي في لندن أن شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية لبرامج التجسس لن تعرض أو تروج لبرنامج بيغاسوس الذي ثبت استخدامه من قبل حكومات للتجسس على نشطاء ومعارضين.

وجاء هذا التأكيد بعد رسالة من منظمات حقوقية -بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا- إضافة إلى بعض الضحايا طالبوا إدارة المعرض بسحب دعوتها للشركة الإسرائيلية.

وأشار الموقعون إلى الدور الذي لعبه برنامج التجسس في تيسير انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان جرت في الماضي ويمكن أن تتكرر مستقبلا، حسب الرسالة.

استهداف مسؤولين

والأسبوع الماضي، أعلن عن استهداف هواتف 5 وزراء فرنسيين ومستشار دبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواسطة برنامج بيغاسوس.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميديا بارت" (Mediapart) يوم الجمعة الماضي، فإن أجهزة الأمن الفرنسية رصدت الاختراق خلال تفقّد الهواتف، وهي تعتقد أن القرصنة وقعت بين عامي 2019 و2020.

والوزراء المستهدفون هم وزير التربية جان ميشال بلانكيه، ووزيرة الوحدة الترابية (التابعة لوزارة الداخلية) جاكلين غورو، ووزير الزراعة جوليان دونورماندي، ووزيرة الإسكان إيمانويل وارغون، ووزير الاغتراب سيباستيان لوكورنو، وفق "ميديا بارت".

وأكد مصدران فرنسيان مطلعان على التحقيق -لوكالة الصحافة الفرنسية- صحة المعلومات الواردة في التقرير، مشترطين عدم كشف هويتيهما لعدم حيازتهما تصريحا بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ويمكن لبرنامج بيغاسوس أن يشغل كاميرا الهاتف الذكي والميكروفون وأن يحصل على بياناته.

تحقيق

وكان تحقيق -أجرته 17 مؤسسة إعلامية ونشرت نتائجه في يوليو/تموز الماضي- كشف أن برنامج بيغاسوس للتجسس استخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين وناشطين في أنحاء متفرقة من العالم.

واستند التحقيق -الذي أجرته وسائل إعلامية دولية بارزة، بينها "لوموند" (Le Monde) الفرنسية، و"زود دويتشه تسايتونغ" (Süddeutsche Zeitung) الألمانية، و"غارديان" (The Guardian) البريطانية، و"واشنطن بوست" (The Washington Post) الأميركية- إلى قائمة حصلت عليها منظمتا "فوربيدن ستوريز" (Forbidden Stories)، والعفو الدولية (Amnesty International).

وضمت القائمة أرقام ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 رجل أعمال وفق التحليل الذي أجرته المجموعة، وقد تأكد اختراق أو محاولة اختراق برنامج تجسس المجموعة الإسرائيلية 37 هاتفا.

وفي يوليو/تموز الماضي تم تسريب قائمة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم "إن إس أو" موضع اهتمام منذ 2016.

و"إن إس أو" هي شركة إسرائيلية متخصصة في تطوير أدوات التجسس السيبراني، تأسست عام 2010، ويعمل فيها نحو 500 شخص، ويقع مركزها قرب تل أبيب.

وكانت الشركة محل جدل كبير في السنوات الأخيرة، حيث يقول مختبر "سيتيزن لاب" (Citizen Lab) الكندي لمراقبة الإنترنت إن نظام بيغاسوس الذي تسوقه الشركة تستخدمه دول تتميز "بسجلات مشبوهة في حقوق الإنسان وتواريخ من السلوك التعسفي لأجهزة أمن الدولة".

وبيغاسوس من برامج التجسس باهظة التكلفة، فوفقا لقائمة أسعار 2016 -بحسب موقع "فاست كومباني" (FAST COMPANY)- فإن شركة "إن إس أو" تطلب 650 ألف دولار من العملاء مقابل اختراق 10 أجهزة، إضافة إلى نصف مليون دولار رسوم تثبيت البرنامج.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تحقيق إسرائيلي بشأن برنامج بيغاسوس… غانتس يطمئن باريس بعدم اختراق هاتف ماكرون وقلق أميركي من الأنشطة التجسسية

بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية تحقيقا داخل شركة “إن إس أو” تتعلق باستخدام برمجية “بيغاسوس” في عمليات تجسس، وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي نظيرته الفرنسية أن هاتف ماكرون لم يخترق من قبل الشركة.

28/7/2021

من برنامج: ما وراء الخبر

تداعيات "بيغاسوس" للتجسس.. هل تنجح إسرائيل في احتواء الفضيحة؟

قال الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري إن فرنسا تعلم جيدا أنه لا يمكن تصدير برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس إلا بموافقة أمنية، وإن بإمكان تل أبيب التجسس على من يمارسه.

المزيد من أخبار

بعد أيام من إطلاق صواريخ باليستية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا أسرع من الصوت

صورة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية للصاروخ الجديد &#34;هواسونغ-8&#34; (الأوروبية)

الإكوادور.. مقتل 24 على الأقل في اشتباكات بين عصابتين في أحد السجون

الشرطة الإكوادورية تحاول السيطرة على أعمال الشغب في أحد السجون التي شهدت اضطرابات أمس الثلاثاء (الأوروبية)

على وقع تصعيد بإدلب وضغوط متبادلة.. ملفات شائكة في قمة أردوغان وبوتين بسوتشي

أردوغان (يسار) وبوتين أثناء لقاء سابق لهما في أنقرة (رويترز)

حمم بركان جزيرة لابالما تصل إلى البحر ومخاوف من انبعاثات سامّة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

طالبان استدعت دستوره من العهد الملكي لأفغانستان.. تعرف على محمد ظاهر شاه

محمد ظاهر شاه (رويترز)

اتهمت أميركا بخرق السيادة الأفغانية.. طالبان تتبنى مؤقتا دستور الحقبة الملكية وتستثني منه ما يعارض الشريعة

المغرب يرد على قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنيه

بوريطة قال إن المغرب يعتبر قرار تأشيرات السفر قرارا سياديا فرنسيا لكن تبريراته غير ملائمة (الأناضول)

شاهد.. ميسي يحسم صراع “حديقة الأمراء” وشيريف تيراسبول يحرج ريال مدريد في ليلة تألق صلاح مع ليفربول

ميسي سجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال (غيتي)