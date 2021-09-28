المخابرات السودانية أعلنت القبض على 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة في العملية الأمنية.

أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني مقتل 5 ضباط وإصابة سادس بجروح، في عملية أمنية للقبض على مجموعة إرهابية تتبع تنظيم الدولة الإسلامية جنوبي الخرطوم.

وقال جهاز المخابرات -في بيان- إن قوة تابعة له نفذت صباح اليوم الثلاثاء عملية مداهمة لعدد من المواقع التي كان يختبئ فيها عناصر مجموعة إرهابية تتبع تنظيم الدولة في أحياء بمنطقة جبرة بالخرطوم.

وأوضح البيان أن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة، في حين تمكن 4 آخرون من الهرب، وتجري مطاردتهم للقبض عليهم.

وأضاف أن المجموعة الإرهابية بجبرة "قامت بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة للمداهمة؛ مما أدى إلى احتساب 5 شهداء -هم اثنان من الضباط و3 من ضباط الصف- وإصابة ضابط بجروح".

وقال مراسل الجزيرة أحمد الرهيد إن الأجهزة الأمنية عملت على تطويق المكان الذي وقعت فيه الاشتباكات، وتقوم بأعمال التمشيط.