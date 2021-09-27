ملك الأردن وعقيلته يخضعان للحجر الصحي بعد تأكد إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

أعلن الديوان الملكي الأردني أنه، بعد إجراء ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي، فقد أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابته بفيروس كورونا.

وقال الديوان الملكي في بيان إنه ظهرت على الأمير -الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا- أعراض خفيفة، لكنه "بصحة جيدة جدا".

وأضاف البيان أنه، وفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد هذا الفيروس، سيخضع الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا للحجر الصحي المنزلي الاحترازي 5 أيام، علماً بأن نتائج فحوصاتهما التي أجريت اليوم كانت سلبية.

وكانت المملكة قد أعلنت بدء التعافي من أزمة فيروس كورونا، وفق خطة حكومية تمتد على 3 أشهر.

وبدأت الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول، إلغاء كافة أشكال الحظر المفروضة منذ 18 شهرا بسبب جائحة كورونا، وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين.