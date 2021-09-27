في كلمته بالأمم المتحدة.. بينيت يتجاهل الملف الفلسطيني ويُحرض ضد إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إن البرنامج النووي الإيراني وصل "لحظة فاصلة" مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك وعدم الاكتفاء بالكلمات.

وتجاهل بينيت الصراع مع الفلسطينيين بالكامل، في كلمته الأولى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع حديثه عن ملف طهران النووي بقوله "على مدى السنوات القليلة الماضية، حققت إيران قفزة كبيرة إلى الأمام، في مجال البحث والتطوير النووي".

وأضاف أن البرنامج النووي الإيراني وصل "لحظة فاصلة" وأن "الكلمات لا تمنع أجهزة الطرد المركزي من الدوران".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على عدم السماح لإيران "بامتلاك سلاح نووي" معتبرا أن برنامجها النووي "تجاوز كل الخطوط الحمراء".

وقال بينيت إنه تم تجاهل الأدلة "التي تثبت بوضوح، نوايا إيران لامتلاك أسلحة نووية في مواقع سرية في توركوز آباد وطهران وماريفان" مضيفا أنه "يبدو أن هناك في العالم من ينظرون إلى سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية على أنه حقيقة لا مفر منها، أو أنهم سئموا من سماع ذلك".

كما وجّه الاتهام لإيران بدعم مجموعات مسلحة تهدد إسرائيل، وقال إن الدعم يشمل التسليح والتدريب والتمويل بما في ذلك تزويدها بطائرات مُسيّرة.

وهاجم بينيت، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقال إنه كان عضوا في "لجنة الموت" التي أنشئت في إيران عام 1988، وأمرت بالقتل الجماعي لـ 5 آلاف ناشط سياسي.

وتعارض إسرائيل بشدة المباحثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

وتهدف المفاوضات، التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو/أيار 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

وخصص بينيت جزءا كبيرا من كلمته للحديث عن تجربة إسرائيل في مواجهة فيروس كورونا.

ولكنه تجاهل الصراع مع الفلسطينيين بالكامل، وإن كان قد أشار الى اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، واتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب التي أبرمت العام الماضي.