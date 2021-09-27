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أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

الولايات المتحدة تختبر بنجاح صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات

أول تجربة ناجحة لهذه الفئة من الصواريخ منذ عام 2013 (رويترز- أرشيف)
أول تجربة ناجحة لهذه الفئة من الصواريخ منذ عام 2013 (رويترز- أرشيف)
27/9/2021

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت بـ 5 مرات، في أول تجربة ناجحة لهذه الفئة من الصواريخ منذ عام 2013.

وأشارت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع في بيان إلى أن تجربة الطيران الحر للصاروخ "الفرط صوتي" (هايبر سونيك) Hypersonic" " جرت الأسبوع الماضي.

وتطير هذه الفئة من الصواريخ في الطبقة العليا من الغلاف الجوي بسرعات تتجاوز سرعة الصوت 5 مرات، أو حوالي 6200 كيلومتر في الساعة.

وأضافت وكالة المشاريع "تم إطلاق الصاروخ، الذي صنعته شركة ريثيون تكنولوجيز، من طائرة قبل ثوان من تشغيل محركه من نوع سكرامجيت الذي صنعته نورثروب غرومان".

المصدر : رويترز

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