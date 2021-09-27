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أخبار|ألمانيا

ألمانيا.. أولاف شولتز يؤكد أحقية حزبه بتشكيل الحكومة ويدعو حلفاء ميركل للانضمام إلى المعارضة

شولتز اعتبر أن الناخبين الألمان أعربوا عن خياراتهم بوضوح بشأن من يشكل الحكومة (غيتي)
شولتز اعتبر أن الناخبين الألمان أعربوا عن خياراتهم بوضوح بشأن من يشكل الحكومة (غيتي)
27/9/2021

دعا المرشح الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز -الذي حقق حزبه تقدما طفيفا في الانتخابات التشريعية في ألمانيا- حلفاءَ المستشارة أنجيلا ميركل المحافظين إلى الانضمام إلى صفوف المعارضة بعد حلولهم في المرتبة الثانية.

وأكد شولتز في مقر حزبه أن "الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لم يخسرا أصواتا فحسب، بل تلقيا رسالة من المواطنين مفادها أنه لا ينبغي أن يكونا في الحكومة بل المعارضة" وتأتي تصريحاته في وقت يشدد المحافظون على حقّهم في تشكيل ائتلاف حكومي أيضا.

وأضاف النائب الحالي للمستشارة ووزير المال (63 عاما) أن الناخبين أعربوا عن خياراتهم بوضوح "وقالوا كلمتهم بشأن من يجب أن يشكل الحكومة المقبلة من خلال تعزيز ثلاثة أحزاب: الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين".

وأوضح "يقوم تفويضنا على القيام بما يريده المواطنون" مشيرا إلى أنه بعد 16 عاما في السلطة، على المحافظين في حزب ميركل الانتقال إلى المعارضة.

وقد مني المحافظون بأسوأ هزيمة انتخابية، أول أمس الأحد، بحصولهم على 24.1% فقط من الأصوات بتراجع 9 نقاط مقارنة بالانتخابات التشريعية عام 2017. في المقابل، جاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الطليعة بنسبة 25.7% من الأصوات.

وقد حكم هذان الحزبان البلاد من دون انقطاع منذ فترة ما بعد الحرب، وأحيانا معا في "تحالف كبير".

أما حزب الخضر والليبراليون فقد حصل كل منهما على أصوات في انتخابات الأحد بنسبة 14.8% و11,5% على التوالي.

وبسبب التشرذم الكبير في الأصوات، ستكون هناك حاجة إلى تحالف من 3 أحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو أمر غير مسبوق منذ الخمسينيات.

ونظريا، حتى بعدما حلا في المرتبة الثانية، يحتفظ المحافظون بإمكانية تشكيل تحالف مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وفي حين تجمع قواسم مشتركة كثيرة الخضر والاشتراكيين الديمقراطيين، أشار الليبراليون بوضوح إلى أنهم يفضلون التحالف مع المحافظين بدلاً من يسار الوسط.

وقد تستغرق المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة أسابيع عدة، بل أشهرا، إذ لم يتم التوصل إلى تحالف حكومي عام 2017 حتى فبراير/شباط.

المصدر : وكالات

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