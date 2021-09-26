وكالة الطاقة الذرية: إيران منعتنا من دخول موقع لتصنيع تجهيزات نووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن إيران منعتها من دخول ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي قرب طهران.

ومنعت الوكالة من الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج قرب طهران، خلافا لما ورد في اتفاق 12 سبتمبر/أيلول الجاري مع إيران، بحسب ما ذكرت المنظمة الأممية في بيان.

وأضاف البيان "أن جميع أنشطة الوكالة المذكورة في الإعلان المشترك، بشأن جميع المعدات وجميع المنشآت وجميع المواقع الإيرانية، ضرورية للحفاظ على استمرار مهمتها الرقابية".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أبلغ الدول الأعضاء في تقريره الأخير عن إيران أنها أتاحت كافة عمليات الوصول الأخرى بين 20 و22 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويأتي التقرير مع توقف المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي ينص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

لكن بعد الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تخلت إيران تدريجيا عن معظم التزاماتها.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان أول أمس الجمعة إن محادثات إحياء الاتفاق ستستأنف "قريبا جدا" لكن الولايات المتحدة تشكك في نوايا طهران.

والهدف من المحادثات هو إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مقابل استئناف إيران خفض أنشطتها النووية والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة دورها الرقابي بشكل كامل.