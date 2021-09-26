انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|إيران

وكالة الطاقة الذرية: إيران منعتنا من دخول موقع لتصنيع تجهيزات نووية

غروسي أبلغ الدول الأعضاء في تقريره الأخير عن إيران أنها أتاحت كافة عمليات الوصول لمنشآتها النووية (رويترز)
غروسي أبلغ الدول الأعضاء في تقريره الأخير عن إيران أنها أتاحت كافة عمليات الوصول لمنشآتها النووية (رويترز)
26/9/2021

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن إيران منعتها من دخول ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي قرب طهران.

ومنعت الوكالة من الوصول إلى ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج قرب طهران، خلافا لما ورد في اتفاق 12 سبتمبر/أيلول الجاري مع إيران، بحسب ما ذكرت المنظمة الأممية في بيان.

وأضاف البيان "أن جميع أنشطة الوكالة المذكورة في الإعلان المشترك، بشأن جميع المعدات وجميع المنشآت وجميع المواقع الإيرانية، ضرورية للحفاظ على استمرار مهمتها الرقابية".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أبلغ الدول الأعضاء في تقريره الأخير عن إيران أنها أتاحت كافة عمليات الوصول الأخرى بين 20 و22 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويأتي التقرير مع توقف المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي ينص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

لكن بعد الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تخلت إيران تدريجيا عن معظم التزاماتها.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان أول أمس الجمعة إن محادثات إحياء الاتفاق ستستأنف "قريبا جدا" لكن الولايات المتحدة تشكك في نوايا طهران.

والهدف من المحادثات هو إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مقابل استئناف إيران خفض أنشطتها النووية والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة دورها الرقابي بشكل كامل.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

انتقادات فرنسية لإيران.. أميركا تأسف لغياب مؤشرات من طهران لمعاودة المفاوضات النووية

أبدت أميركا أسفها لعدم صدور أي مؤشر من إيران بشأن موعد عودتها لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي، في حين اتهمت باريس طهران باستغلال عامل الوقت لارتكاب المزيد من الانتهاكات في المجال النووي.

23/9/2021

طهران تتهم إدارة بايدن بالسير على خطى ترامب.. بلينكن: مستعدون للعودة إلى الاتفاق النووي لكن لن ننتظر لأجل غير مسمى

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الإدارة الأميركية الحالية تواصل مسار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بفرض العقوبات الجائرة وغير القانونية على إيران.

24/9/2021

وزير الخارجية الإيراني يؤكد عودة بلاده للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي قريبا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده ستعود إلى المفاوضات الخاصة باستئناف العمل بالاتفاق النووي قريبا جدا، وكان وزير الخارجية الأميركي قد قال أمس “لم نحصل بعد على موافقة إيران.

المزيد من أخبار

أفغانستان تفتح معبرها مع إيران وطالبان ترغب في علاقات دولية شرط الاحترام المتبادل

معبر إسلام قلعة الحدودي بين أفغانستان وإيران (رويترز)

نفت ارتباط قرارها بسد النهضة.. السفارة الإثيوبية في مصر تعلق أعمالها

لقاء وزراء خارجية إثيوبيا (يسار) ومصر (وسط) والسودان بمدينة كينشاسا في أبريل/نيسان الماضي (رويترز)

العراق طالب إيران بخطوات تنفيذية للاتفاقات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية

فؤاد حسين (يسار) وعبد اللهيان خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في نيويورك (وكالة الأنباء العراقية)

تحت حراسة قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي بساحاته

يهود متشددون أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى قبل يومين (الأناضول)
الأكثر قراءة

أين اختفى الوقود من المحطات في بريطانيا؟

جمعية بائعي الوقود تقول إن عشرات من محطاتها تعاني جفافا من الوقود بينما تنفي الحكومة وجود أي نقص (الفرنسية)

تونس.. المرزوقي يثني على المتظاهرين واستقالات جديدة من حركة النهضة

بضعة آلاف من التونسيين أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رفضا لإجراءات الرئيس (الأناضول)

تفاصيل يوم عاصف بالسودان.. معركة كسر العظم في ذروتها بين القادة المدنيين والعسكر

زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لسلاح المدرعات (مواقع التواصل)

آفة تهدد الحبوب المخزّنة.. نصائح للتخلص من السوس في المطبخ

وجود السوس يتسبب في تلف الطعام وانتشار الحشرات الأخرى (غيتي)