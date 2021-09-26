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أخبار|آيسلندا

سابقة أوروبية.. النساء يفزن بأغلبية مقاعد البرلمان في آيسلندا

آيسلندا تعتبر دولة رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة (الفرنسية)
آيسلندا تعتبر دولة رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة (الفرنسية)
26/9/2021

أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية تفوز فيها النساء بأغلبية مقاعد البرلمان، وفقًا للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أعلنت اليوم الأحد، وأظهرت تراجع رئيسة الوزراء كاترين جاكوبستودير في التحالف الحكومي الذي حصد معظم الأصوات.

وستشغل النساء 33 مقعدًا من أصل 63 في البرلمان الأيسلندي، أي ما يعادل 52.3%، وفقًا للتوقعات المبنية على النتائج النهائية للاقتراع الذي تم أمس السبت في هذه الدولة البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50% الرمزية، إذ كانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بنسبة 47% من البرلمانيات.

وإذا كانت عدة أحزاب تحتفظ بحقها في تسمية حد أدنى من نسبة النساء بين مرشحيها، فإنه لا يوجد أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية في آيسلندا.

ولطالما كانت آيسلندا رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة، وتتصدر منذ 12 عامًا على التوالي ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين.

لكن هذه السابقة تخفي وراءها -للمفارقة- وقوع امرأة ضحية لهذه الانتخابات، هي رئيسة الوزراء كاترين جاكوبستودير التي خسر حزبها البيئي اليساري 3 مقاعد، بحصوله على 12.6% من الأصوات، يتقدمه حليفاه اليمينيان الحاليان، وهما حزب التقدم الذي حصل على أكثر من 17% من الأصوات، وحزب الاستقلال الذي تصدر نتائج الانتخابات بحصوله على 24% من أصوات الناخبين.

المصدر : وكالات

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