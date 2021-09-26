3 قتلى و50 مصابا إثر انحراف قطار في مونتانا بأميركا

قتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب 50 إثر خروج قطار عن مساره وسط ولاية مونتانا الأميركية أمس السبت.

وأفادت شركة "أمتراك الوطنية للقطارات" بانحراف قطار "إمباير بيلدر" لنقل الركاب بين سياتل وشيكاغو والذي كان يقل 147 راكبا، طاقما من 13 فردا، وذلك عندما خرجت 7 من عرباته العشر عن مسارها قرب منطقة جوبلين في مونتانا حوالي الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت راكبة تدعى ميغان فاندرفست، كانت في طريقها إلى سياتل، إنها كانت نائمة واستيقظت بسبب الانحراف عن السكة. فوجدت أن العربة التي كانت خلفها مائلة بالكامل، وكذلك العربات الثلاث التي كانت خلفها "سقطت تماما عن القضبان وتم فصلها عن القطار".

وتابعت حديثها من مركز "ليبرتي كاونتي سينيور" حيث تم نقل الركاب، قائلة إنها شعرت بـ "اضطراب شديد" وهي على متن الطائرة التي نقلتها إلى المركز، كما شعرت هي وبقية الركاب بحزن عميق عندما علموا بمقتل 3 أشخاص في الحادث.

من جانبه أرسل "المجلس الوطني لسلامة النقل" فريقا يضم 14 عضوًا بينهم محققون، ومتخصصون في إشارات السكك الحديدية وغيرها من التخصصات، للتحقيق في الحادث.

يذكر أن حادث الأمس ليس الأول من نوعه لقطارات شركة "أمتراك" فقد سبقته عدة حوادث مشابهة في أعوام متفرقة. ففي 3 أبريل/نيسان 2016 قتل اثنان من عمال الصيانة في قطار "أمتراك" في تشيستر التابعة لولاية بنسلفانيا بسبب خروج المحرك الرئيسي للقطار عن مساره.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 خرج قطار ركاب، متجه من فيرمونت إلى واشنطن العاصمة، عن مساره عندما اصطدم بصخور سقطت على المسار مما أدى إلى خروج 3 عربات عن مسارها وإصابة 7 أشخاص.

وفي مايو/أيار 2015 خرج قطار عن مساره لدى عبور منحنى حاد في فيلادلفيا بسرعة 50 ميلاً في الساعة، ولقي 8 أشخاص مصارعهم، وأصيب أكثر من مئتين عندما قفزت القاطرة و4 من عربات الركاب السبع (وانحرفت عن) القضبان.