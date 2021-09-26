تصريحات جديدة لأردوغان بشأن منظومة إس-400 الروسية وإدارة مطار كابل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا تزال تنوي شراء دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي من روسيا "إس-400" (S-400)، وهو إجراء زاد من حدة الخلاف مع واشنطن ودفعها لفرض عقوبات على تركيا.

وفي حديث أجرته معه شبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News) الأميركية، قال أردوغان إنه لا يمكن لأحد التدخل في ما يتعلق بالأنظمة الدفاعية التي تنوي تركيا شراءها.

وفي الشأن الأفغاني، شدد الرئيس التركي على أن بلاده تتوقع أن تشكل حركة طالبان حكومة "جامعة"، قبل إبرام اتفاق معها بخصوص تشغيل مطار كابل.

وأوضح أردوغان أن الحكومة في أفغانستان "لا تضم جميع المكونات، وما دام أنها كذلك، لن نذهب إلى أفغانستان. لكن إذا كانت الحكومة أكثر انفتاحا، يمكن لتركيا وقتها أن تذهب".

وذكّر الرئيس التركي بأن أمن مطار كابل وتحمل تركيا مسؤولية إدارته أمران تمت مناقشتهما مع الرئيس الأميركي جو بايدن شهر يونيو/حزيران الماضي في بروكسل خلال قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقبل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وسيطرة طالبان على البلاد منتصف أغسطس/آب الماضي، عرضت تركيا -وهي عضوة بحلف الناتو- تولي مسؤولية أمن مطار كابل.

كما بدأت تركيا بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان مناقشات مع حكام البلاد الجدد للمساعدة في إدارة المطار، وهو أمر حيوي لوصول المساعدات الإنسانية وتنظيم علاقات أفغانستان مع بقية العالم.

وخلال المقابلة، قال أردوغان إن الرئيس بايدن لم يطرح في اجتماعاتهما أي قضايا تتعلق بسجل تركيا في مجال حقوق الإنسان.