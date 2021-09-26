انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|تركيا

تصريحات جديدة لأردوغان بشأن منظومة إس-400 الروسية وإدارة مطار كابل

الرئيس التركي أكد أن بلاده تتوقع أن تشكل حركة طالبان حكومة "جامعة" (رويترز)
الرئيس التركي أكد أن بلاده تتوقع أن تشكل حركة طالبان حكومة "جامعة" (رويترز)
26/9/2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا تزال تنوي شراء دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي من روسيا "إس-400" (S-400)، وهو إجراء زاد من حدة الخلاف مع واشنطن ودفعها لفرض عقوبات على تركيا.

وفي حديث أجرته معه شبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News) الأميركية، قال أردوغان إنه لا يمكن لأحد التدخل في ما يتعلق بالأنظمة الدفاعية التي تنوي تركيا شراءها.

وفي الشأن الأفغاني، شدد الرئيس التركي على أن بلاده تتوقع أن تشكل حركة طالبان حكومة "جامعة"، قبل إبرام اتفاق معها بخصوص تشغيل مطار كابل.

وأوضح أردوغان أن الحكومة في أفغانستان "لا تضم جميع المكونات، وما دام أنها كذلك، لن نذهب إلى أفغانستان. لكن إذا كانت الحكومة أكثر انفتاحا، يمكن لتركيا وقتها أن تذهب".

وذكّر الرئيس التركي بأن أمن مطار كابل وتحمل تركيا مسؤولية إدارته أمران تمت مناقشتهما مع الرئيس الأميركي جو بايدن شهر يونيو/حزيران الماضي في بروكسل خلال قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقبل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وسيطرة طالبان على البلاد منتصف أغسطس/آب الماضي، عرضت تركيا -وهي عضوة بحلف الناتو- تولي مسؤولية أمن مطار كابل.

كما بدأت تركيا بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان مناقشات مع حكام البلاد الجدد للمساعدة في إدارة المطار، وهو أمر حيوي لوصول المساعدات الإنسانية وتنظيم علاقات أفغانستان مع بقية العالم.

وخلال المقابلة، قال أردوغان إن الرئيس بايدن لم يطرح في اجتماعاتهما أي قضايا تتعلق بسجل تركيا في مجال حقوق الإنسان.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

تركيا تقدم مقترحا لتشغيل مطار كابل والأمم المتحدة تدعو طالبان لضمان عمل وكالات الإغاثة

قال وزير الخارجية التركي إن بالإمكان تسليم الأمن الداخلي لمطار كابل لشركة أمنية ذات مصداقية دولية، وناشدت الأمم المتحدة الدول المانحة تمويل المساعدات، وقالت إنها بحاجة لضمانات من حركة طالبان.

7/9/2021
المزيد من أخبار

أفغانستان تفتح معبرها مع إيران وطالبان ترغب في علاقات دولية شرط الاحترام المتبادل

معبر إسلام قلعة الحدودي بين أفغانستان وإيران (رويترز)

نفت ارتباط قرارها بسد النهضة.. السفارة الإثيوبية في مصر تعلق أعمالها

لقاء وزراء خارجية إثيوبيا (يسار) ومصر (وسط) والسودان بمدينة كينشاسا في أبريل/نيسان الماضي (رويترز)

العراق طالب إيران بخطوات تنفيذية للاتفاقات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية

فؤاد حسين (يسار) وعبد اللهيان خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في نيويورك (وكالة الأنباء العراقية)

تحت حراسة قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي بساحاته

يهود متشددون أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى قبل يومين (الأناضول)
الأكثر قراءة

أين اختفى الوقود من المحطات في بريطانيا؟

جمعية بائعي الوقود تقول إن عشرات من محطاتها تعاني جفافا من الوقود بينما تنفي الحكومة وجود أي نقص (الفرنسية)

آفة تهدد الحبوب المخزّنة.. نصائح للتخلص من السوس في المطبخ

وجود السوس يتسبب في تلف الطعام وانتشار الحشرات الأخرى (غيتي)

تفاصيل يوم عاصف بالسودان.. معركة كسر العظم في ذروتها بين القادة المدنيين والعسكر

زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لسلاح المدرعات (مواقع التواصل)

تونس.. المرزوقي يثني على المتظاهرين واستقالات جديدة من حركة النهضة

بضعة آلاف من التونسيين أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رفضا لإجراءات الرئيس (الأناضول)