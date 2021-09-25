جددت دعمها للوساطة الأفريقية.. الأمم المتحدة تشدد على استئناف الحوار بأزمة سد النهضة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية استئناف الحوار بشأن سد النهضة بروح التوافق، وجدد دعم الأمم المتحدة جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما ناقش الجانبان الوضع في إقليم تيغراي حيث جدد غوتيريش الدعوة لاتخاذ خطوات نحو السلام، وأكد على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات بشأن السد يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ شهور ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات بسبب خلافات حول التشغيل والملء.

جولة مفاوضات

وفي 6 أبريل/نيسان الماضي انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية من دون إحراز تقدم، بحسب بيانين للخرطوم والقاهرة.

وقبل نحو أسبوع، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع يدعو الدول الثلاث إلى استئناف المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية، فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما من مياه النيل.