انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار

واشنطن بوست: لاحتواء الصين.. قد يكون الانضمام إلى اتفاقية التجارة في المحيط الهادي أكثر فعالية من اتفاقية أوكوس

ممثلو الدول الأعضاء في اتفاق التجارة عبر المحيط الهادي يشاركون في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية في سانتياغو (رويترز-أرشيف)
ممثلو الدول الأعضاء في اتفاق التجارة عبر المحيط الهادي يشاركون في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية في سانتياغو (رويترز-أرشيف)
24/9/2021

أشار الكاتب فريد زكريا إلى أن إعلان اتفاقية مشاركة التكنولوجيا الخاصة بالغواصات النووية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، كجزء من "شراكة أمنية ثلاثية جديدة معززة" تعرف باسم "أوكوس" (AUKUS)، هو علامة على أن محور ارتكاز الجغرافيا السياسية قد تحرك شرقا، وأن آسيا ستكون في مركز الشؤون الدولية لعقود قادمة.

وألمح زكريا -في عموده بصحيفة واشنطن بوست (Washington Post)- إلى أنه في اليوم التالي لهذا الإعلان، جاء إعلان آخر حظي بتغطية قليلة نسبيا، حيث تقدمت الصين رسميا للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة  للشراكة عبر المحيط الهادي "سي بي تي بي بي" (CPTPP)، التي حلت محل الشراكة العابرة للمحيط الهادي "تي بي بي" (TPP)، وهي الاتفاقية التجارية التي تفاوضت عليها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وعززتها إلى حد كبير لمواجهة الهيمنة الاقتصادية المتنامية للصين في قارة آسيا، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب منها بعد 3 أيام من دخوله البيت الأبيض.

وعلق الكاتب بأن الإعلانين معا يظهران مدى تعقيد التحدي الصيني، واعتبر اتفاقية "أوكوس" تتويجا لـ15 عاما من انحراف الولايات المتحدة تدريجيا بعيدا عن أوروبا والشرق الأوسط نحو آسيا.

انضمام الولايات المتحدة إلى الشراكة عبر المحيط الهادي، لا يقل أهمية عن نشر حاملة طائرات أخرى تعمل بالطاقة النووية في آسيا

لكن الكاتب تساءل ماذا لو كان التحدي الصيني اقتصاديا وتكنولوجيا بشكل أساسي؟ وعلق بأن عودة انضمام الولايات المتحدة لاتفاقية "سي بي تي بي بي" يعد أمرا صعبا من الناحية السياسية، ولكنه قد يكون إستراتيجيا أهم من نحو 8 غواصات أسترالية، قد لا يبدأ نشرها إلا بعد 19 عاما من الآن.

وأشار إلى ما قاله آشتون كارتر وزير دفاع أوباما عام 2015، من أن انضمام الولايات المتحدة إلى الشراكة عبر المحيط الهادي لا يقل أهمية عن نشر حاملة طائرات أخرى (تعمل بالطاقة النووية) في آسيا.

وأضاف أن كيرت كامبل الذي أصبح كبير صانعي السياسة في البيت الأبيض بشأن آسيا، ذهب إلى أبعد من ذلك في نفس العام، عندما قال "لو فعلنا كل شيء بشكل صحيح في آسيا، ولم نحصل على اتفاقية تي بي بي، فلا يمكننا الحصول على درجة مقبول. لكن لو فعلنا كل شيء خطأ، مع حصولنا على تي بي بي، فسنحصل على درجة جيد". وعلق فريد زكريا على قول كامبل "ماذا لو كان محقا؟".

المصدر : واشنطن بوست

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

ردا على سحبه الثقة من الحكومة.. مظاهرة بالعاصمة الليبية تدعو لإسقاط مجلس النواب

الدبيبة يخاطب المشاركين في مظاهرة في العاصمة الليبية تندد بقرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة (الأوروبية)

أميركا تمهد لزيادة المساعدات لأفغانستان.. مظاهرة بكابل للمطالبة بالإفراج عن الاحتياطات المجمدة

مشاركون في مظاهرة بكابل يطالبون برفع التجميد عن الأموال الأفغانية المجمدة في الخارج (الأناضول)

تحذير أميركي من الانقلاب على الديمقراطية.. عضو بمجلس السيادة السوداني: البرهان ليس وصيا على البلاد

خلافات عميقة بين المكونين المدني والعسكري داخل مجلس السيادة الحاكم في السودان (وكالات)

باحث أميركي: الولايات المتحدة مقبلة على أكبر أزمة سياسية ودستورية منذ الحرب الأهلية

عناصر من الشرطة الأميركية خارج مبنى الكابيتول في واشنطن (الأناضول)
الأكثر قراءة

شاهد.. جندي يطالب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بالاعتذار عن قتل العراقيين

الأسس التي استند عليها جورج بوش لغزو العراق تبيّن لاحقا أنها غير صحيحة (رويترز)

ما الفرق بين العسل والسكر؟

وسط قلق أميركي وتصاعد رفض القوى السياسية التونسية.. فريق سعيد: الدستور سينقَّح لإصلاح الخلل في توزيع السلطات

(الجزيرة)

مصدر من الخطوط الملكية يعلق على القرار.. سلطات الجزائر تغلق مجالها الجوي بوجه طائرات المغرب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترأس اجتماعا أمنيا اتخذ قرار إغلاق الأجواء (وكالة الأنباء الأوروبية)