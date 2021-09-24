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أخبار|فلسطين

مؤسسة القدس الدولية تدعو للدفاع عن الأقصى في وجه عدوان إسرائيلي "تصفوي"

الشرطة الإسرائيلية تقوم بحماية المستوطنين خلال اقتحامهم ساحات المسجد الأقصى (الأناضول)
الشرطة الإسرائيلية تقوم بحماية المستوطنين خلال اقتحامهم ساحات المسجد الأقصى (الأناضول)
23/9/2021

وجهت مؤسسة القدس الدولية نداء إلى الشعوب العربية والإسلامية للدفاع المسجد الأقصى بوجه ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي "غير المسبوق والتصفوي".

وقالت المؤسسة، في بيان الخميس إن المسجد الأقصى شهد عدوانا لا مثيل له منذ احتلاله عام 1967، عبر فرض كامل الطقوس التوراتية فيه وكأنه بات "المعبد" المزعوم.

ورأت أنه منذ 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، دخل المسجد الأقصى مرحلةً مفصلية من تصفية هويته بفرض الطقوس التوراتية فيه، مشيرة إلى أن مئات المتطرفين اقتحموه وأدوا فيه طقوساً توراتية بشكل أو بآخر.

واعتبرت المؤسسة، التي تتخذ من بيروت مقرا لها، أن ما يحصل هو تكريس لاعتبار الأقصى مركزا فعليا للعبادة التوراتية، مما يمهد فعلا لقيام المعبد اليهودي المزعوم مكان الأقصى وعلى كامل مساحته.

ووصفت ما يحصل بأنه "عدوان تصفوي لهوية المسجد الأقصى"، موجهة نداءها إلى الحكومة الأردنية، التي تعد مرجعية لأوقاف القدس، بضرورة مراجعة هذا السلوك الخطير من جانب الاحتلال.

كما وجهت نداءها إلى المرابطين والمقدسيين وفلسطينيي الداخل والضفة الغربية، وكذلك إلى المقاومة والشعوب العربية والإسلامية، من أجل الدفاع عن الأقصى.

وفي وقت سابق من الخميس، أدانت الخارجية الأردنية الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وقالت في بيان إن "اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكا للوضع القائم التاريخي والقانوني في الأقصى".

ومنذ 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، يحتفل الإسرائيليون بعدد من الأعياد اليهودية، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، قام خلالها مئات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى مرات عدة، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة الأناضول

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