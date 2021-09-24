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أخبار|قطر

وزير الخارجية القطري: مجموعات من طالبان كانت مستعدة للقتال 20 سنة أخرى لو لم يتم الاتفاق مع واشنطن

24/9/2021-|آخر تحديث: 24/9/202101:30 PM (مكة المكرمة)

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن مجموعات من حركة طالبان كانت مستعدة للقتال 20 سنة أخرى، لو لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال المفاوضات.

وشدد وزير الخارجية القطري -في لقاء نظمه مجلس العلاقات الخارجية الأميركي- على ضرورة دعم الجميع لخطوة إنهاء الحرب.

وقال المسؤول القطري "علينا جميعا دعم الخطوة الأولى بإنهاء الحرب، ونعتقد أن دور الولايات المتحدة في المنطقة يجب أن يكون دعم الشراكات التي عقدناها معها تاريخيا، ودعم أمن وازدهار المنطقة".

كما دعا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حركة طالبان إلى العمل من أجل تحقيق مصالحة وطنية، وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه العملية.

وصرح قائلا "ما نعتقد بأنها مسألة -على المدى المتوسط- ينبغي معالجتها وحث طالبان على الاهتمام بها، هي مسألة المصالحة الوطنية؛ لأن البلاد عاشت في ظل حرب لمدة 40 سنة، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا وجهدا كبيرا، من أجل توحيد الجميع؛ وهذا سيستدعي قيادة كبيرة".

وأضاف "أعتقد أننا نحتاج -كمجتمع دولي- إلى إظهار أن هناك دعما لهذه العملية، من أجل الحفاظ على استقرار أفغانستان".

وقال وزير الخارجية القطري، إن مسألة حرية السفر كانت واحدة من القضايا العاجلة، التي كانت وراء زيارته الأخيرة إلى كابل.

المصدر : الجزيرة

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