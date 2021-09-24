شاهد.. جندي يطالب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بالاعتذار عن قتل العراقيين

تعرّض الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن قبل أيام إلى هجوم عنيف من قبل جندي أميركي سبق أن شارك في الغزو الأميركي للعراق، وطالب الجندي الذي يدعى مايك بريسنر الرئيس الأميركي الأسبق بالاعتذار عن قتل مليون عراقي. حدث ذلك خلال مشاركة جورج بوش في لقاء عام أقيم في مدينة لونغ بيتش غربي الولايات المتحدة.

واتهم الجندي السابق، وهو ناشط سياسي، الرئيس الأميركي الأسبق بالكذب بشأن امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، وارتباط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي تبناها تنظيم القاعدة، وهي المبررات التي ساقتها إدارة جورج بوش الابن لغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين.

"كذبت بشأن أسلحة الدمار الشامل، وارتباط (العراق) بأحداث 11 سبتمبر/أيلول، وكذبت بشأن تشكيله تهديداً"..

جندي أمريكي سابق عمل في العراق يهاجم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش منتقداً ما ارتكبه في العراق. pic.twitter.com/QcByis1AIT — AJ+ عربي (@ajplusarabi) September 23, 2021

وحاول بوش مقاطعة الجندي الأميركي السابق الذي كان يصرخ فيه وجهه، قائلا "اجلس وتصرف باحترام"، لكن الجندي السابق أكمل هجومه اللفظي بالقول "لقد أرسلتني إلى العراق وقتلت أصدقائي، مات أصدقائي بسبب كذبك، عليك أن تعتذر، عليك الاعتذار".

وحاول بريسنر سرد قائمة بأسماء أصدقائه الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الأميركية على العراق، إلا أن أفراد الأمن الخاص أخرجوه بالقوة من القاعة التي احتضنت اللقاء يوم الأحد الماضي، وسط تصفيق لشجاعة مايك بريسنر.