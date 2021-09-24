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أخبار|بحرين

الداخلية البحرينية ووسائل إعلام محلية تستبق حلقة "المسافة صفر" بهجوم على قناة الجزيرة

24/9/2021-|آخر تحديث: 24/9/202104:14 PM (مكة المكرمة)

أثار ترويج حلقة "الحوض الجاف" ضمن برنامج "المسافة صفر" التي ستبث كاملة يوم الأحد، جدلا في البحرين، واستبقتها وسائل إعلام بحرينية بشن هجوم على الجزيرة.

وتسلط الحلقة الضوء على أوضاع المعتقلين في سجن الحوض بالبحرين، وتحيل على تقارير أممية وحقوقية تضمنت معلومات عن وجود انتهاكات واسعة لحقوق المعتقلين فيه، وتحديدا الأطفال.

وقال المعارض البحريني الدكتور إبراهيم العرادي -في صفحته على تويتر- إن الهلع بدا واضحا في وزارة الداخلية البحرينية مما ستبثه الجزيرة يوم الأحد، و"بادرت إلى إجبار الأسرى تحت التعذيب على تسجيل مقاطع فيديو للتلفزيون الرسمي"، للرد على ما سيرد في الحلقة، على حد قوله.

كما بادرت صحف بحرينية لنشر تفاصيل عن قانون العقوبات البحريني، وكيف أنه أنصف أسر المعتقلين وعزز الحقوق والحريات في البلاد، ونجح في لمّ شمل الأسر.

ووجه مغردون موالون للحكومة انتقادات للجزيرة، وشاركوا صفحات جرائد نشرت مواد إيجابية عن قانون العقوبات.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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