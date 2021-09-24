الداخلية البحرينية ووسائل إعلام محلية تستبق حلقة "المسافة صفر" بهجوم على قناة الجزيرة

أثار ترويج حلقة "الحوض الجاف" ضمن برنامج "المسافة صفر" التي ستبث كاملة يوم الأحد، جدلا في البحرين، واستبقتها وسائل إعلام بحرينية بشن هجوم على الجزيرة.

وتسلط الحلقة الضوء على أوضاع المعتقلين في سجن الحوض بالبحرين، وتحيل على تقارير أممية وحقوقية تضمنت معلومات عن وجود انتهاكات واسعة لحقوق المعتقلين فيه، وتحديدا الأطفال.

وقال المعارض البحريني الدكتور إبراهيم العرادي -في صفحته على تويتر- إن الهلع بدا واضحا في وزارة الداخلية البحرينية مما ستبثه الجزيرة يوم الأحد، و"بادرت إلى إجبار الأسرى تحت التعذيب على تسجيل مقاطع فيديو للتلفزيون الرسمي"، للرد على ما سيرد في الحلقة، على حد قوله.

الهلع الواضح عند وزارة الداخلية في #البحرين عن ما ستعرضه #قناة_الجزيرة مساء الأحد وقد أدخلهم في هلوسة تمثلت بإجبار اشرافنا الاسرى تحت الضرب والتعذيب على تسجيل مقاطع فيديو بالإكراه للتلفزيون الخليفي ظناً منهم انهم سيقلبون الطاولة على برنامج #المسافه_صفر المرتقب — Dr.Ebrahim Alaradi (@EBRAHIM_ALARADI) September 23, 2021

كما بادرت صحف بحرينية لنشر تفاصيل عن قانون العقوبات البحريني، وكيف أنه أنصف أسر المعتقلين وعزز الحقوق والحريات في البلاد، ونجح في لمّ شمل الأسر.

لا المسافات ولا الأصفار تنال من المنجزات الحقوقية الوطنية التي لا تغطى بـ "غربان" ونفايات الجزيرةhttps://t.co/Y57aSA6gW2#المسافة_صفر pic.twitter.com/DXSCxW9C2O — Mohammed Bahar 🇧🇭 (@MohammedBahar) September 23, 2021

ووجه مغردون موالون للحكومة انتقادات للجزيرة، وشاركوا صفحات جرائد نشرت مواد إيجابية عن قانون العقوبات.